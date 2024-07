Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 luglio 2024: Liam convince Hope a non riassumere Thomas... o almeno così crede!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Liam sarà certo di aver convinto Hope a non riassumere Thomas ma le cose non andranno come da lui previsto...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 il 19 luglio 2024, alle ore 13.50, Liam continuerà a spingere Hope a non riassumere Thomas e a non permettere al Forrester di tornare nelle loro vite. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer ricorderà alla moglie tutto il male che il ragazzo ha fatto alla loro famiglia e quanto abbiano sofferto per la storia di Beth prima e ora per quella di Douglas. Il ragazzo spererà che la sua consorte abbia capito quanto sia pericoloso il figlio di Ridge e Hope sembrerà davvero prendere sul serio le parole del marito ma… non tutto andrà come previsto da Liam Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Liam sconvolto dalla decisione di Hope

Hope è crollata! La Logan, spinta anche dai consigli di Steffy, ha deciso di riassumere Thomas e crede davvero che l’unica soluzione per salvare la Hope for the Future sia quella di avere il Forrester di nuovo al suo fianco. Peccato però che Liam non sia del suo stesso parere e anzi abbia scatenato una vera e propria filippica contro lo stilista. Lo Spencer ha implorato la moglie di tornare indietro sui suoi passi e di non lasciarsi plagiare dall’idea che solo il figlio di Ridge sia in grado di non rovinarle la carriera. E per convincerla di questo, comincerà a ricordarle tutto quello che Thomas ha fatto contro di loro e tutto il dolore che loro due hanno provato da quando il ragazzo è tornato a casa senza Caroline.

Beautiful Anticipazioni: Liam ricorda a Hope tutto il male che Thomas ha fatto loro

Liam si lancerà in un viaggio lungo ricordi dolorosi ma necessari da rimembrare. Il ragazzo cercherà di far capire a Hope che Thomas non è mai cambiato neanche quando aveva giurato di essere un uomo migliore. Il Forrester non ha fatto del male solo a lei ma anche a sua madre Brooke, facendola accusare di aver chiamato i servizi sociali, rovinando la vita di tutti. C’è poi la storia di Beth, prima tra tutte. Se non fosse stato per il pazzo figlio di Ridge né loro né Steffy stessa avrebbero sofferto. Liam non si risparmierà e ricorderà alla consorte tutto quello che hanno patito a causa dello stilista, che lei vuole riaccogliere al suo fianco per salvare la sua collezione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam convince Hope… o forse no!

Liam ricorderà tutto il male che Thomas ha fatto loro, con il chiaro intento di convincere Hope a non riassumerlo alla Forrester. Lo Spencer sarà certo di aver colto nel segno e di aver davvero persuaso sua moglie della necessità di non perdonare lo stilista e di non permettergli di averla vinta… ma le cose non andranno come da lui sperato. Mentre racconterà quanto successo a Wyatt e si rallegrerà per aver ottenuto quanto sperava, la Logan comincerà a pensare a come rimettere in piedi la sua collezione con l’aiuto dell’uomo che suo marito non vuole vederle accanto neanche per salvare il lavoro di una vita. La situazione comincerà a essere molto pericolosa per tutti.

