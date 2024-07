Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 luglio 2024 - Liam verrà a scoprire, con orrore, che Hope ha preso la sua decisione su Thomas. Lo Spencer si opporrà con tutte le forze al fatto che sua moglie riassuma Thomas e gli permetta di starle vicino. Il ragazzo implorerà la consorte di cambiare idea e di non dimenticare tutto il dolore che lo stilista ha causato loro. Intanto Taylor e lo psicanalista di Thomas concorderanno sul fatto che il ragazzo abbia fatto progressi e che sia pronto a rimettersi in gioco. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 luglio 2024 - Ozan è un'anima in pena. Il ragazzo è caduto - per l'ennesima volta - in depressione poiché sua moglie ha deciso di andare via di casa per andare a stare dal fratello, e sente terribilmente la sua mancanza. La madre, vedendolo giù di morale, ed essendo molto preoccupata per le sue condizioni, sta provando a rincuorarlo. Vildan gli fa presente di essere sicura che questa sia soltanto un'altra delle messinscene di Zeynep; secondo lei, se semplicemente la ignorasse, tornerebbe di corsa tra le sue braccia. E, forse, Vildan non ha nemmeno tutti i torti...Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 18 luglio 2024 - Hulya ha avuto un brutto faccia a faccia con suo figlio. Quando Aslan è venuto a sapere che lei aveva fatto redigere un accordo prematrimoniale da far firmare a Devin nel caso in cui fossero andati fino in fondo con l'idea del matrimonio, è andato su tutte le furie. Tuttavia, Hulya ha anche un altro problema a cui far fronte. Suo cognato, Ibrahim, sta provando a controllarla, anzitutto portando nella villa le sue guardie di sicurezza, e poi portandoci persino una badante per la sua anziana madre. La signora sa bene di doversi guardare da lui...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 luglio 2024 - Cruz continuerà a tenere d’occhio Jimena e Margarita. La marchesa cercherà di fermare la cognata e di impedirle di mettere le mani sulla tenuta prendendo accordi con Don Lorenzo e con un notaio corrotto. La marchesa e il Capitano faranno inserire due clausole nel contratto di cessione delle quote vinte della vedova di Don Fernando, affinché lei si trovi con un nulla di fatto tra le mani. Intanto Jimena e sua madre, spaventate di essere scoperte, chiederanno ad Abel di rimanere con loro e di aiutarle a continuare la farsa. Cruz non sarà d’accordo ma Manuel la convincerà a non cacciare il medico. Catalina e Pelayo continueranno a lavorare con grande impegno e tra loro crescerà la complicità. La ragazza rassicurerà il padre dicendogli di non provare nulla per il nuovo arrivato. Candela mentirà a Don Carlos e gli dirà di provare simpatia per sua figlia mente per Pia arriverà il momento di dire addio al suo Diego. Qui la trama completa de La Promessa.

