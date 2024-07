Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2024: Liam implora Hope di non riassumere Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Liam, scoperto che Hope vuole riassumere Thomas, pregherà la moglie di non cedere e di tenersi alla larga dal Forrester.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 luglio 2024, Liam verrà a scoprire, con orrore, che Hope ha preso la sua decisione su Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer si opporrà con tutte le forze al fatto che sua moglie riassuma Thomas e gli permetta di starle vicino. Il ragazzo implorerà la consorte di cambiare idea e di non dimenticare tutto il dolore che lo stilista ha causato loro. Intanto Taylor e lo psicanalista di Thomas concorderanno sul fatto che il ragazzo abbia fatto progressi e che sia pronto a rimettersi in gioco.

Anticipazioni Beautiful: Hope decide di riassumere Thomas

Hope è crollata! La Logan ha deciso di riassumere Thomas, l’unica chance che ha per salvare la sua collezione. La ragazza non è certo contenta di dover lavorare di nuovo fianco a fianco con il ragazzo che le ha rovinato la vita e che ha imbrogliato sua madre, facendo naufragare il suo matrimonio. Non potrà certo dimenticare quanto accaduto ma dovrà andare avanti per impedire che la Forrester Creations tagli i fondi alla sua Hope for The Future. Riavere il suo vecchio lead designer è la sola e unica soluzione per non vanificare tutti gli sforzi che ha fatto in passato per affermarsi nell’azienda e nel campo della moda. Peccato però che oltre a combattere con le sue stesse paure, dovrà farlo anche con quelle di Liam, deciso a non sostenerla.

Beautiful Anticipazioni: Liam implora Hope di non riassumere Thomas

Come previsto, Liam non sarà d’accordo con Hope. Lo Spencer non riuscirà mai a superare il suo astio verso Thomas e non potrà mai perdonare l’ex cognato per aver ingannato lui e sua moglie e per aver fatto del male, più e più volte, alla loro famiglia. Il figlio di Bill, saputo da Hope della sua decisione, la implorerà di non lasciare che lo stilista torni nella loro vita e la pregherà di non aprirgli di nuovo le porte della Forrester Creations. Per convincerla a fare questo, le ricorderà tutte le cattiverie che hanno dovuto subire dal loro rivale e tutte le volte che hanno dovuto raccogliere i cocci della loro felicità, spazzata via dalla follia del figlio di Ridge. E le sue parole sembreranno fare breccia nel cuore di Hope Logan.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas è davvero cambiato?

In questi mesi, Thomas ha seguito un percorso psicologico molto fitto. Taylor non potrebbe essere più fiera di lui e concorderà con lo psichiatra di suo figlio, che il ragazzo ha fatto molti progressi e sembra essere pronto a ricominciare. Secondo la Hayes il giovane Forrester ha bisogno di un’altra occasione per dimostrare di essere cambiato e di essere un uomo migliore. Con questa convinzione tornerà a pregare Brooke di non mettersi contro suo figlio e di lasciarlo libero di dare una mano a Hope, salvando con lei la sua collezione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.