The Family Anticipazioni 18 luglio 2024: Devin dice addio ad Aslan!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 18 luglio 2024 su Canale 5: Devina viene a sapere dell'accordo prematrimoniale e va su tutte le furie!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 16 luglio 2024, alle 14:45, Cihan sta provando a convincere Devin ad ascoltarlo per parlare insieme della sua infanzia infelice. Dopodiché, la psicologa viene a sapere dell'accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare; furiosa, decide di mettere fine alla loro relazione amorosa. Intanto, Atilla subisce delle pressioni da parte di Ibrahim e dell'imprenditore: entrambi vogliono acquisire il controllo del suo canale televisivo. Hulya, invece, deve guardarsi da sua cognato, Ibrahim, che sta cercando di controllarla, portando nella villa le sue guardie di sicurezza ed una badante per sua madre...

The Family Anticipazioni: Devin sconvolta!

Devin sta per ricevere una visita a dir poco particolare. La psicologa si prepara ad accogliere Cihan, il fratello maggiore di Aslan. Cihan sta provando a convincere Devin ad ascoltarlo: vuole raccontarle della sua infanzia infelice. Che cosa deciderà di fare la giovane? Starà ad ascoltare il futuro cognato oppure si rifiuterà? Dopodiché, Devin fa una scoperta che la getta nello sconforto più totale: esiste un accordo prematrimoniale che il fidanzato vorrebbe farle firmare...

The Family Anticipazioni: Devin lascia Aslan!

Venuta a sapere che Aslan vorrebbe farle firmare un contratto prima del loro matrimonio, la giovane prende una drastica decisione: vuole mettere un punto alla loro storia d'amore. Trova che l'iniziativa dell'amato sia umiliante e quindi inaccettabile. Intanto, Atilla si sente molto sotto pressione, poiché viene tirato da una parte e dall'altra: se da un lato c'è Ibrahim, dall'altro c'è Aslan. Entrambi infatti hanno intenzione di acquisire il controllo del canale televisivo...

Hulya vs Ibrahim, nelle Anticipazioni di The Family del 18 luglio 2024

Hulya ha avuto un brutto faccia a faccia con suo figlio. Quando Aslan è venuto a sapere che lei aveva fatto redigere un accordo prematrimoniale da far firmare a Devin nel caso in cui fossero andati fino in fondo con l'idea del matrimonio, è andato su tutte le furie. Tuttavia, Hulya ha anche un altro problema a cui far fronte. Suo cognato, Ibrahim, sta provando a controllarla, anzitutto portando nella villa le sue guardie di sicurezza, e poi portandoci persino una badante per la sua anziana madre. La signora sa bene di doversi guardare da lui...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.