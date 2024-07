La Promessa Anticipazioni 18 luglio 2024: Cruz e Don Lorenzo pronti a truffare Margarita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Cruz e Don Lorenzo faranno mettere due clausole nel contratto di cessione delle quote e impediranno a Margarita di mettere le mani sulla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 luglio 2024, alle ore 15.45, Cruz continuerà a tenere d’occhio Jimena e Margarita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa cercherà di fermare la cognata e di impedirle di mettere le mani sulla tenuta prendendo accordi con Don Lorenzo e con un notaio corrotto. La marchesa e il Capitano faranno inserire due clausole nel contratto di cessione delle quote vinte della vedova di Don Fernando, affinché lei si trovi con un nulla di fatto tra le mani. Intanto Jimena e sua madre, spaventate di essere scoperte, chiederanno ad Abel di rimanere con loro e di aiutarle a continuare la farsa. Cruz non sarà d’accordo ma Manuel la convincerà a non cacciare il medico. Catalina e Pelayo continueranno a lavorare con grande impegno e tra loro crescerà la complicità. La ragazza rassicurerà il padre dicendogli di non provare nulla per il nuovo arrivato. Candela mentirà a Don Carlos e gli dirà di provare simpatia per sua figlia mente per Pia arriverà il momento di dire addio al suo Diego.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo pronti a ingannare Margarita

Margarita ha avuto una mano vincente e ha vinto le quote della tenuta appartenenti a Don Lorenzo. Cruz non potrà permettere che la donna possa davvero entrarne in possesso ed escogiterà un modo per impedire alla donna di cantare vittoria. La marchesa e suo cognato convinceranno il notaio, corrompendolo, a inserire - a tradimento – due clausole nel contratto di cessione delle proprietà, a causa delle quali Margarita si troverà con un nulla di fatto tra le mani. Convinti di aver risolto i loro problemi, i due cognati attenderanno con impazienza il momento della resa dei conti. Intanto Jimena continuerà a comportarsi come se nulla fosse successo e la cosa desterà sospetti in Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Jimena deve nascondere i suoi imbrogli

Cruz e Jana sospettano di Jimena. La marchesa ha capito che qualcosa non quadra nel comportamento di sua nuora e si è convinta che la ragazza non abbia davvero abortito. È infatti molto strano che sia così contenta e in forze dopo quanto le è accaduto e ha deciso di scoprirlo, sguinzagliando Petra. Jimena e sua madre si accorgeranno delle indagini della donna e cercheranno di avere ancora l’appoggio di Abel. Chiederanno al dottore di rimanere alla tenuta e di coprirle e Manuel convincerà sua madre a permettere al dottore di rimanere tra loro. La marchesina dovrà però stare più attenta da ora in poi. Per non far preoccupare Don Carlos, Candela fingerà di provare simpatia per Casilda, la figlia del maestro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia dice addio a Diego

Pia ha deciso di affidare Diego a Benigna, la moglie del mugnaio. La governante ha paura che Petra possa prendere di mira il suo bambino e per evitare che possa succedere, ha preso questa terribile decisione. Per lei arriverà il momento dell’addio e sarà struggente. Intanto Catalina e Pelayo continueranno a collaborare e tra loro ci sarà una grande sintonia. La ragazza assicurerà a suo padre di provare una grande stima per il nuovo arrivato ma nulla di più. Ma sarà davvero così? Non sarà invece nato un sentimento molto più grande tra i due?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.