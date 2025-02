Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 febbraio 2025 - Liam è pronto a tornare all’attacco, ora più che mai. Lo Spencer confesserà al fratello di essere certo di avere una chance per riconquistare Steffy. Il ragazzo ha ormai rivelato di amare ancora la Forrester e ora vorrà cogliere l’opportunità di poter riavere la sua ex di nuovo al suo fianco. Finn intanto confesserà a RJ di sentirsi molto in colpa per aver abbracciato Sheila in tribunale e spererà di poter dimostrare alla moglie di potersi ancora fidare di lui. Il dottore confiderà al cognato di avere paura che Liam stia giocando sporco e che abbia intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote. Nel mentre Steffy sarà a casa di Eric e racconterà a Thomas, al telefono, tutto quello che è successo. Suo fratello le darà preziosi consigli e la spronerà a rimanere forte e concentrata... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 febbraio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 febbraio 2025 - Kemal e Nihan sono pronti a lasciare il Paese insieme alla piccola Deniz. I tre raggiungono l'aeroporto scortati da Hakan ed Adem, uno dei suoi agenti, certi quindi di essere al sicuro. Purtroppo, si sbagliano. La Sezin si reca in bagno, dove viene avvelenata e sequestrata da due inservienti. Quando il Soydere scopre che cosa è accaduto, sospetta subito che ci sia una talpa tra i poliziotti, qualcuno che avvisa Emir e Baran dei loro spostamenti in anticipo. Intanto, l'imprenditore, ancora in pessime condizioni, si trova in un edificio abbandonato con Asu. Nonostante sia ferito, Emir non ha intenzione di fermarsi... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 4 febbraio 2025 - Baris sente Zeynep confessare a Nesrin che ha deciso di sposarlo perché gli ha fatto una promessa. Il rosso, affranto, si allontana. In seguito, Sakine si reca alla Lotus Group, e Zeynep la porta a fare un giro per mostrarle l'azienda. Nesrin, sconvolta, se ne va di corsa per incontrarla e si rifugia tra le braccia di Tarik,... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 4 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 febbraio 2025 - il piano di Cruz atto a liberarsi di Catalina, sembra destinato a non compiersi mai. Tutta colpa di Don Romulo che si farà avanti con la marchesina e le rivelerà che la sua matrigna ha intenzione di internarla. Per la marchesa sarà un’altra nota stonata da aggiungere alla triste melodia che sta suonando nella sua vita, da quando Manuel è andato in guerra. Cruz non riuscirà a capacitarsi ancora della folle scelta del figlio e il fatto di non ricevere notizie fresche da lui, la metterà ancora più in ansia. A darle sostegno è arrivata la sua amica Maria Antonia, che sta tentando pure di riportare la pace tra Cruz e Don Alonso, distanti da quando il loro figlio se n’è andato. Intanto Santos e Lope avranno un duro scontro. Il cameriere si vanterà con il cuoco della sua relazione con Vera e di come, in poco tempo, sia riuscito a conquistarla. Jana invece spererà di ricevere informazioni sul suo amato e su suo fratello, che spera non siano vittime delle terribili sofferenze che i soldati stanno vivendo al fronte.... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

