My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 febbraio 2025: Sakine e Nesrin faccia a faccia?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 4 febbraio 2025 su Canale 5: Sakine e Nesrin stanno per incontrarsi... La donna riconoscerà la figlia?

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep fa una confessione a Nesrin...

Zeynep e Nesrin continuano a scambiarsi confidenze; peccato che mentre la prima sia del tutto sincera, la seconda non faccia altro che mentire e tramare. Dopo che Nesrin le ha rivelato che in passato stava per sposarsi, salvo poi ripensarci all'ultimo, Zeynep si lascia andare a sua volta ad una confessione piuttosto intima. La mora, parlando a ruota libera, ammette di voler convolare a nozze con Baris perché glielo ha promesso, e perché lui le è sempre rimasto accanto, persino nei momenti più bui; tuttavia, sa di non essersi ancora scrollata di dosso i traumi del suo passato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris è distrutto!

Zeynep ha confidato a Nesrin che il vero motivo per cui diventerà la moglie di Baris è la promessa che gli ha fatto. Nel mentre, però, quest'ultimo la stava ascoltando di nascosto. Ora, preda dello sconforto, Baris si allontana senza farsi né vedere né tantomeno sentire. Dunque, il rosso non origlia una parte molto più importante del discorso della mora: Zeynep dichiara di non poter immaginare la sua vita senza Baris. Poi, ignara dello stato d'animo del futuro consorte ed entusiasta al pensiero delle loro imminenti nozze, la protagonista chiede alla nuova "amica" di darle una mano ad organizzare il suo grande giorno...

Nesrin rischia d'incontrare Sakine, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 febbraio 2025

Sakine, su richiesta di Zeynep, si presenta alla Lotus Group, senza nascondere un po' di titubanza. La guardia all'ingresso, però, la umilia, pensando che sia impossibile che lei sia la madre dell'amministratore dell'azienda; allora Sakine contatta Zeynep, la quale corre ad abbracciarla. Zeynep porta la mamma a fare un giro in azienda, e la presenta a tutti i dipendenti con grande orgoglio; vorrebbe presentarla anche e soprattutto a Nesrin, che, però, non appena si accorge della presenza di Sakine, scappia via e si va a rifugiare tra le braccia di Tarik. La giovane scoppia a piangere, ricordando degli episodi del suo passato in cui la madre la rimproverava; poi, torna a ribadire i suoi piani di vendetta: non vede l'ora di distruggere la madre e la sorella!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.