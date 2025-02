Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 febbraio 2025: Liam all'attacco. Steffy tornerà da lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 4 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap, Liam è pronto a tornare all'attacco con Steffy. Il suo obiettivo è riconquistarla. Ci riuscirà?

Liam è pronto a tornare all’attacco, ora più che mai. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 febbraio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer confesserà al fratello di essere certo di avere una chance per riconquistare Steffy. Il ragazzo ha ormai rivelato di amare ancora la Forrester e ora vorrà cogliere l’opportunità di poter riavere la sua ex di nuovo al suo fianco. Finn intanto confesserà a RJ di sentirsi molto in colpa per aver abbracciato Sheila in tribunale e spererà di poter dimostrare alla moglie di potersi ancora fidare di lui. Il dottore confiderà al cognato di avere paura che Liam stia giocando sporco e che abbia intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote. Nel mentre Steffy sarà a casa di Eric e racconterà a Thomas, al telefono, tutto quello che è successo. Suo fratello le darà preziosi consigli e la spronerà a rimanere forte e concentrata.

Beautiful Anticipazioni 4 febbraio 2025: Liam pronto a riconquistare Steffy

Liam ha sconvolto Steffy rivelandole di essere ancora innamorato di lei. Il giovane li ha confessato davanti a tutti e ha lasciato senza parole Finn e Ridge, che continueranno a tenerlo d’occhio. Sicuro di essere il solo compagno giusto per la Forrester o meglio quello che potrà proteggerla da tutti i pericoli, lo Spencer confiderà a Wyatt di voler cogliere l’opportunità che gli si è presentata di riconquistare la sua ex. Suo fratello sarà d’accordo con lui e lo spronerà a farsi avanti ora che pare esserci uno spiraglio. Speranzoso di poter ricevere una risposta positiva da parte della madre di sua figlia, Liam si avvierà di nuovo a casa di Eric, pronto a mettere a segno il suo obiettivo.

Beautiful Anticipazioni: Finn si pente delle sue azioni ed è pronto a fermare Liam

Finn ha chiamato RJ a casa sua per poter ricevere da lui preziosi consigli su Steffy. Il ragazzo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte della famiglia e suo cognato potrebbe davvero dargli l’aiuto che spera, soprattutto a fermare Liam. Il dottore rivelerà al Forrester di essere certo che lo Spencer stia giocando sporco e che voglia riconquistare la sua ex. I pensieri del medico saranno più che mai fondati e dovrà guardarsi le spalle ogni giorno di più. Nel mentre RJ tenterà di far ragionare Hope e di farla tornare sui suoi passi. Ma ci riuscirà?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Thomas spinge Steffy a non lasciarsi abbattere dagli eventi

Liam e Finn sognano di stare con Steffy e ciascuno di loro è più che mai determinato a dimostrare alla Forrester di essere l’uomo giusto per lei. La Forrester è stanca di giochetti difficili da gestire e non riesce a ritrovare la calma, non sapendo che Sheila è là fuori e sta mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche il suo matrimonio. La ragazza si sentirà al telefono con Thomas e gli racconterà quanto sta accadendo. Il fratello le darà dolci consigli e la spingerà a non lasciarsi abbattere e a tenere saldi i nervi. Lei è Steffy Forrester e riuscirà a uscire da questa situazione vincitrice e a testa alta.

