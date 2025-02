La Promessa Anticipazioni 4 febbraio 2025: Don Romulo salva Catalina dal manicomio?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 4 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Don Romulo avverte Catalina dei piani di Cruz. La marchesina sfuggirà al manicomio?

Il piano di Cruz atto a liberarsi di Catalina, sembra destinato a non compiersi mai. Tutta colpa di Don Romulo che, nella puntata de La Promessa in onda il 4 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, si farà avanti con la marchesina e le rivelerà che la sua matrigna ha intenzione di internarla. Per la marchesa sarà un’altra nota stonata da aggiungere alla triste melodia che sta suonando nella sua vita, da quando Manuel è andato in guerra. Cruz non riuscirà a capacitarsi ancora della folle scelta del figlio e il fatto di non ricevere notizie fresche da lui, la metterà ancora più in ansia. A darle sostegno è arrivata la sua amica Maria Antonia, che sta tentando pure di riportare la pace tra Cruz e Don Alonso, distanti da quando il loro figlio se n’è andato. Intanto Santos e Lope avranno un duro scontro. Il cameriere si vanterà con il cuoco della sua relazione con Vera e di come, in poco tempo, sia riuscito a conquistarla. Jana invece spererà di ricevere informazioni sul suo amato e su suo fratello, che spera non siano vittime delle terribili sofferenze che i soldati stanno vivendo al fronte.

La Promessa Anticipazioni: Cruz vuole mandare Catalina in manicomio

Cruz vuole mandare Catalina in manicomio. Per la marchesa è l’ultimo atto di vendetta contro la figliastra, da sempre spina nel fianco e diventata, in questi ultimi mesi, ancora più fastidiosa. La decisione della ragazza di non alloggiare alla tenuta e di dormire, per protesta nell’hangar, le sta causando gravi problemi. La marchesa non è neppure riuscita a convincere la giovane a partecipare al suo compleanno. Cruz ha timore che le voci circolino e che tutti vengano a sapere delle azioni di Catalina e per evitare lo scandalo – che tra i benpensanti sicuramente serpeggeranno – ha pensato di fingere che la gemella di Tomas sia pazza e che vada presto internata, per poterle dare tutte le cure necessarie.

La Promessa Anticipazioni 4 febbraio 2025: Don Romulo avverte Catalina dei piani di Cruz

Cruz vuole far credere a tutti che Catalina sia impazzita e che la colpa sia della fine della sua relazione con Pelayo e dei gravi problemi finanziari del business delle sue marmellate. Catalina potrà però godere del sostegno dei domestici della tenuta, che da sempre vedono in lei – e in pochi altri della famiglia – qualcuno su cui poter contare. Don Romulo prenderà a cuore la questione e, in barba alla sua fedeltà alla marchesa – deciderà di rivelare alla ragazza i piani della sua matrigna. Una volta avvertita, la marchesina potrà intervenire, magari parlando con suo padre e spiegandoli delle terribili idee che sua moglie – in combutta con Don Lorenzo – ha in mente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Santos provoca Lope

Catalina sa che suo padre le darà retta. Le cose tra i signori di Lujàn si sono messe male e il marchese non stenta più a credere che sua moglie sia in grado di compiere gesti terribili contro sua figlia. Alla tenuta si respira e si respirerà un'aria molto tesa e non solo per via delle frizioni matrimoniali tra la marchesa e Don Alonso ma anche per la mancanza di notizie fresche dal fronte. Cruz potrà contare sull’aiuto di Maria Antonia. La sua amica sta cercando anche a riportare la pace nel suo matrimonio ma, piccolo spoiler, finirà per mettere ancora più zizzania tra i due. Intanto Santos provocherà Lope parlando della sua relazione con Vera e di quanto facilmente sia riuscita a conquistarla diversamente da lui. Jana invece sarà in pena per Manuel e Curro e spererà che i due ragazzi tornino sani e salvi.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.