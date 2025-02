Endless Love Anticipazioni 4 febbraio 2025: Nihan viene rapita! Kemal sa che c'è una "talpa", ma chi è?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 4 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Nihan viene sequestrata, e Kemal capisce che c'è una "talpa" tra i poliziotti...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 4 febbraio 2025 alle 14.10, Kemal e Nihan sono pronti a lasciare il Paese insieme alla piccola Deniz. I tre raggiungono l'aeroporto scortati da Hakan ed Adem, uno dei suoi agenti, certi quindi di essere al sicuro. Purtroppo, si sbagliano. La Sezin si reca in bagno, dove viene avvelenata e sequestrata da due inservienti. Quando il Soydere scopre che cosa è accaduto, sospetta subito che ci sia una talpa tra i poliziotti, qualcuno che avvisa Emir e Baran dei loro spostamenti in anticipo. Intanto, l'imprenditore, ancora in pessime condizioni, si trova in un edificio abbandonato con Asu. Nonostante sia ferito, Emir non ha intenzione di fermarsi...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ha deciso...

Kemal ha capito di non avere altra scelta: avrebbe dovuto seguire il suggerimento di Hakan, seppur a malincuore. Infatti, il commissario ha consigliato all'ingegnere di lasciare quanto prima il Paese insieme a Nihan e alla piccola Deniz, altrimenti, fino a quando Emir non fosse stato stanato, non si sarebbero mai potuti dire al sicuro. Il Soydere è molto triste al pensiero di doversi dividere dai suoi cari, parenti ed amici, però sa anche che allontanarsi dalla Turchia e quindi da tutti loro è il solo modo che ha per salvare la sua famiglia...

Endless Love Anticipazioni: Nihan rapita!

Kemal e Nihan raggiungono l'aeroporto insieme a Deniz, pronti a partire per iniziare una nuova vita altrove. I due sono molto emozionanti, e soprattutto credono che ormai non abbiano più nulla da temere: in fin dei conti, vengono scortati da Hakan e dall'agente Adem. Purtroppo, però, si sbagliano di grosso. La Sezin si allontana dal Soydere perché ha bisogno di andare in bagno; qui, due inservienti prima l'avvelenano e poi la rapiscono!

I sospetti di Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 febbraio 2025

Nihan è stata rapita, e Kemal è fuori di sé. Tornando a ragionare a mente lucida, l'ingegnere inizia a sospettare che tra i poliziotti ci sia una talpa, qualcuno che informi Emir e Baran di tutti i loro spostamenti in anticipo. Il Soydere avrà avuto una giusta intuizione? Nel mentre, il diabolico imprenditore continua a trovarsi in uno stabile abbandonato, ed in pessime condizioni. Emir ha una brutta ferita infetta, ed Asu, riuscita a fuggire dall'ospedale psichiatrico, si sta prendendo cura di lui. Emir sottolinea che, nonostante tutto, è inarrestabile: il suo unico desiderio è fargliela pagare al suo acerrimo nemico...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 3 al 4 febbraio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.