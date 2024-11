Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 novembre 2024 - il viaggio a Roma ha distrutto Taylor. Quello che è successo in Italia era qualcosa che la Hayes non avrebbe mai voluto che accadesse ma purtroppo dovrà farci i conti. La dottoressa avrà un faccia a faccia con Brooke e sarà molto duro. Le due donne si scontreranno e accuseranno a vicenda di tradimento. Taylor sarà convinta che la sua ex amica abbia approfittato del viaggio da sola con Ridge e lo abbia manipolato, come suo solito mentre la bionda si difenderà strenuamente sottolineando di aver vinto la loro sfida in modo corretto. Intanto allo chalet, Liam farà molta fatica ad accettare il fatto che Hope lo abbia tradito proprio con Thomas, l’uomo che più di tutti ha fatto soffrire la loro famiglia. Steffy invece continuerà a parlare a Finn di quanto successo e spererà che il suo ex marito riesca a perdonare la sua compagna... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 novembre 2024 - Kemal, preoccupato per le sue sorti e per Asu, non avendo ricordi della sera precedente la sua scomparsa, decide di visionare i video delle telecamere di sicurezza del palazzo. Tuttavia, in questi filmati non la si vede mai uscire, quindi il suo sospetto è che le immagini siano state manipolate, o che ci siano altre uscite di cui non è a conoscenza. Ad un certo punto, nel video appare una macchina professionale per le pulizie dei vetri, e capisce che quella potrebbe essere la chiave dell'enigma... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 25 novembre 2024 - Zeynep, Sakine e Nermin se la sono vista davvero brutta. Mentre sostavano davanti casa di quest'ultima, un motociclista ha sparato nella loro direzione: hanno seriamente rischiato di morire in questo agguato. Dopo questo terribile episodio, Nuh è sempre più preoccupato per la sua famiglia, ed in particolar modo per Cemile. Il giovane spinge quest'ultima a riflettere sulla pericolosità di Mehdi, e la invita a prendere le distanze da lui; Cemile, però, non sente ragioni... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 novembre 2024 - Jana e Manuel si ritroveranno con le spalle al muro. I due innamorati saranno costretti a smettere di indagare su Abel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottore li ricatterà e li obbligherà a smettere di indagare su di loro. Se non lo faranno, correrà a informare Cruz della loro relazione. Virtudes, dopo un acceso scontro con la sua famiglia, deciderà di tornare alla tenuta da sua madre mentre Catalina riuscirà finalmente ad avere il benestare di suo padre a sposare Pelayo e comincerà a organizzare le nozze. La ragazza penserà di indossare l’abito nuziale di sua madre ma la marchesa potrebbe non essere per nulla d’accordo. Lo sciopero finalmente cesserà ma continueranno le tensioni tra Cruz e Petra. La cameriera non sopporterà più le battute al vetriolo della nobile. Don Alonso cercherà di spingere Ayala a intensificare il suo rapporto con Margarita mentre tra Don Lorenzo e Pelayo ci sarà un duro faccia a faccia dopo quello che il Capitano ha scoperto... Qui la trama completa de La Promessa.

