Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 novembre 2024: Brooke umilia Taylor. Ridge ha scelto lei!

Vediamo le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Brooke e Taylor si troveranno faccia a faccia. A vincere la sfida sarà la Logan. Ridge ha scelto lei! Liam intanto non riuscirà a perdonare Hope.

Il viaggio a Roma ha distrutto Taylor. Quello che è successo in Italia era qualcosa che la Hayes non avrebbe mai voluto che accadesse ma purtroppo dovrà farci i conti. Nella puntata di Beautiful che vedremo in onda il 25 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo che la dottoressa avrà un faccia a faccia con Brooke e sarà molto duro. Le due donne si scontreranno e accuseranno a vicenda di tradimento. Taylor sarà convinta che la sua ex amica abbia approfittato del viaggio da sola con Ridge e lo abbia manipolato, come suo solito mentre la bionda si difenderà strenuamente sottolineando di aver vinto la loro sfida in modo corretto. Intanto allo chalet, Liam farà molta fatica ad accettare il fatto che Hope lo abbia tradito proprio con Thomas, l’uomo che più di tutti ha fatto soffrire la loro famiglia. Steffy invece continuerà a parlare a Finn di quanto successo e spererà che il suo ex marito riesca a perdonare la sua compagna.

Beautiful Anticipazioni 25 novembre 2024: Brooke umilia Taylor

Taylor ha perso. Ridge ha scelto Brooke. La Hayes ha scoperto che il suo innamorato ha preso la sua decisione ed è rimasta completamente senza parole. Ci aveva sperato sino all’ultimo ma Roma ha davvero fatto la magia come previsto dalla Logan e per lei non c’è più speranza. La dottoressa ha avuto un faccia a faccia piuttosto doloroso con il Forrester ma questo non sarà minimante paragonabile a quello che avrà con Brooke. Le due donne si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra e si accuseranno a vicenda di essere delle traditrici. Ad avere la meglio in questo scontro sarà la Logan, che non solo si difenderà strenuamente dalle accuse di essere una manipolatrice e di aver approfittato del momento, ma ribadirà a gran voce di aver vinto lealmente la loro sfida e di essere stata scelta da Ridge stesso.

Beautiful Anticipazioni: Liam non può perdonare

Allo chalet continuerà la resa dei conti serrata tra Hope e Liam. I due ragazzi si confronteranno duramente su quanto accaduto a Roma e lo Spencer non riuscirà a mandare giù il fatto di essere stato tradito così vilmente e per giunta con Thomas Forrester, l’uomo che più odia al mondo e causa dei mali peggiori affrontati dalla sua famiglia. La Logan cercherà di avere il suo perdono ma convincere il marito anche solo ad ascoltarla si rivelerà un’impresa titanica. Tra i due ragazzi la tensione crescerà sempre di più e sarà purtroppo chiaro che le cose non saranno di facile risoluzione. Che succederà? Il loro amore sarà davvero arrivato al capolinea?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy spera che Liam perdoni Hope

Nella casa sulla scogliera, Steffy e Finn continueranno a parlare della tensione che si è purtroppo creata a Roma. La Forrester spererà che Liam riesca ad ascoltare le ragioni di Hope e riesca soprattutto a perdonarla. La ragazza avrà paura che il suo ex marito non riesca a mandare giù quanto accaduto e finisca per rovinare il suo rapporto con la Logan. La figlia di Ridge si sfogherà con il consorte, a cui continuerà a non rivelare del bacio che lo Spencer le ha schioccato sulle labbra, in preda alla disperazione dopo aver visto Hope baciare Thomas. La giovane non vorrà aggiungere ulteriori drammi a questa situazione. Il momento è molto difficile per tutti e non vorrà peggiorare le cose.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 novembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.