Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 25 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Abel ricatta Jana e Manuel. Se loro continueranno a indagare sul suo passato, lui informerà Cruz della loro relazione.

Jana e Manuel si ritroveranno con le spalle al muro. Nella puntata de La Promessa che ci farà compagnia il 25 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, i due innamorati saranno costretti a smettere di indagare su Abel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottore li ricatterà e li obbligherà a smettere di indagare su di loro. Se non lo faranno, correrà a informare Cruz della loro relazione. Virtudes, dopo un acceso scontro con la sua famiglia, deciderà di tornare alla tenuta da sua madre mentre Catalina riuscirà finalmente ad avere il benestare di suo padre a sposare Pelayo e comincerà a organizzare le nozze. La ragazza penserà di indossare l’abito nuziale di sua madre ma la marchesa potrebbe non essere per nulla d’accordo. Lo sciopero finalmente cesserà ma continueranno le tensioni tra Cruz e Petra. La cameriera non sopporterà più le battute al vetriolo della nobile. Don Alonso cercherà di spingere Ayala a intensificare il suo rapporto con Margarita mentre tra Don Lorenzo e Pelayo ci sarà un duro faccia a faccia dopo quello che il Capitano ha scoperto.

La Promessa Anticipazioni 25 novembre 2024: Abel ricatta Jana e Manuel

Manuel e Jana hanno scoperto che Abel ha mentito e probabilmente è da tempo che nasconde loro dei segreti. I due ragazzi vorrebbero tanto stanarlo e smascherarlo ma si sono trovati con le spalle al muro, molto più di quanto immaginassero. Il dottore sa infatti della loro relazione e potrebbe tranquillamente informare Cruz di tutto questo. Il medico sarà molto chiaro con loro, ovvero li ricatterà dicendo che se non smetteranno di scavare nel suo passato, la marchesa saprà tutto e per loro sarà la fine. Intanto Virtudes, dopo aver avuto un duro confronto con la sua famiglia, tornerà alla tenuta, per la gioia di Simona, che spererà di recuperare prima o poi e del tutto il suo rapporto con entrambi i figli.

La Promessa Anticipazioni: Catalina si prepara alle nozze

Catalina ha dovuto attendere per avere il benestare di suo padre alle sue nozze ma finalmente ci è riuscita. La ragazza sarà molto felice di sapere che Don Alonso ha finalmente acconsentito a che lei sposi Peyalo e, una volta annunciato il via libera, comincerà a organizzare tutto. La marchesina vorrà indossare l’abito nuziale di sua madre ma questa scelta potrebbe portarla a scontrarsi con Cruz, che come sappiamo ha una grande gelosia nei confronti di Carmen, la prima e amatissima moglie di suo marito. Farà qualcosa per impedire alla figliastra di indossare un simile cimelio di famiglia?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Scoppia la tensione tra Don Lorenzo e Pelayo

Lo sciopero è finito e i camerieri torneranno alle loro faccende, felici di averla spuntata in alcune importati faccende. Petra e Cruz continueranno invece a non andare d’accordo. Le ultime pungenti parole della marchesa hanno offeso la domestica, che si è sentita persino rimproverare di parlare troppo spesso di suo figlio. La domestica non riuscirà più a sopportare la nobile e spererà che la sua vendetta avvenga il più in fretta possibile. Intanto Don Alonso spingerà Ayala ad approfondire la conoscenza con Margarita mentre tra Don Lorenzo e Ayala ci sarà un duro confronto. Il Capitano ha incastrato il conte e ora ha una grande chance per tenerlo in pugno e guadarci lui stesso.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.