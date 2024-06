Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 giugno 2024 - Hope sarà inconsolabile. La Logan non riuscirà a capacitarsi del fatto che Douglas abbia deciso di lasciare la sua casa e di andare a vivere da Steffy. Per lei è un boccone troppo amaro da mandare giù e comincerà a mettere in dubbio le sue capacità di madre. Forse il piccolo non si è sentito abbastanza amato o forse lei ha sbagliato a insistere così tanto, in questi ultimi tempi, perché lui rimasse con lei. Liam tenterà di consolarla ma non sarà per nulla facile per lui. Nel cuore di Hope c’è tanto dolore e il non rimboccare le coperte al figlio le costerà molta fatica. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 giugno 2024 - Zeynep aveva inscenato una gravidanza per obbligare Ozan a rivelarle tutti i segreti più oscuri della sua famiglia, ed aveva centrato l'obiettivo. Adesso, però, ha delle vere nausee. Pertanto, dopo aver eluso la sorveglianza di Zehir, va a comprare un test di gravidanza, e così scopre di essere davvero in dolce attesa. Sotto shock, la giovane si domanda chi sia il padre del bambino che porta in grembo, dato che ha avuto rapporti sia con il marito che con l'ex amante, di cui, tra l'altro, teme fortemente la reazione, una volta appresa la notizia... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 giugno 2024 - a casa di Zeliha la tensione è alle stelle. Qui sono costretti ad una convivenza forzata con l'infermiera, che sa perfettamente di non essere la benvenuta e di non essere creduta da nessuno, principalmente da Mujgan. Allora, Benal comincia a pensare che la cosa migliore per tutti sia che se ne vada. Interviene prontamente il protagonista, che si oppone. Mehdi le dice che finché Serhat, il suo spregevole ex marito, non diventerà inoffensivo, dovrà restare lì, in modo tale che lui possa proteggerla. Intanto, il colloquio di lavoro di Zeynep per il lavoro da avvocato è andato bene: è stata assunta! Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 giugno 2024 - Jana riuscirà a entrare nel convento di Villalquino e a trovare il figlio di Pia. La ragazza si intrufolerà di nascosto mentre Manuel distrarrà la madre superiora. La cameriera porterà in salvo il neonato e raggiungerà Abel, che l’attenderà per riportarla alla tenuta. I due ragazzi, felici che il loro piano abbia funzionato, si lasceranno andare a un bacio appassionato. Manuel sopraggiungerà in quel momento e li vedrà. Intanto Mercedes arriverà a La Promessa e convincerà sua figlia a non partire per Madrid. Teresa e Feliciano si faranno sempre più vicini mentre Fernando e Don Alonso avranno un acceso scontro sulla loro eredità e Catalina, sentendoli, si convincerà che loro non potranno mai fare pace. Qui la trama completa de La Promessa.

