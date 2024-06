My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 giugno 2024: Mehdi prende le parti di Benal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Benal è pronta a fare i bagagli, ma Mehdi non vuole che se ne vada!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 giugno 2024, alle 14:45, in casa la tensione è alle stelle. Benal sa di non essere creduta dalla famiglia di Mujgan, tanto che pensa di andare via. Mehdi, però, si oppone e dice chiaramente che finché Sehrat non diventerà innocuo, non si muoverà da lì. Intanto, il colloquio di Zeynep per il lavoro da avvocato va bene, tanto che viene assunta!

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è incinta!

Quando Benal ha scoperto di essere in dolce attesa, nonostante la titubanza iniziale, ha deciso di portare avanti la gravidanza: la sua speranza era che il padre della creatura che porta in grembo, Mehdi, decida un giorno di formare con lei una famiglia. In effetti, Benal non ha mai smesso di amare il meccanico, benché conscia del fatto che ormai fosse sposato con un'altra, Zeynep, della quale sostiene di essere realmente innamorato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Tutti contro Benal...

Nel momento in cui Sultan, Cemile e Zeliha sono venute a sapere della gravidanza dell'ex amante di Mehdi hanno deciso di prendere in mano la situazione. Nessuna di loro, infatti, voleva che Benal mettesse al mondo il loro bambino, poiché questa nascita avrebbe rappresentato un problema per il giovane, che si era da poco sposato. Le tre hanno offerto dei soldi alla donna per sparire dalla circolazione. Benal ha rifiutato, e quando Mehdi è venuto a sapere che cosa avevano fatto - per giunta senza informarlo prima - si è infuriato...

Mehdi dalla parte di Benal, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 19 giugno 2024

A casa di Zeliha la tensione è alle stelle. Qui sono costretti ad una convivenza forzata con l'infermiera, che sa perfettamente di non essere la benvenuta e di non essere creduta da nessuno, principalmente da Mujgan. Allora, Benal comincia a pensare che la cosa migliore per tutti sia che se ne vada. Interviene prontamente il protagonista, che si oppone. Mehdi le dice che finché Serhat, il suo spregevole ex marito, non diventerà inoffensivo, dovrà restare lì, in modo tale che lui possa proteggerla. Intanto, il colloquio di lavoro di Zeynep per il lavoro da avvocato è andato bene: è stata assunta!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.