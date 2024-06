La Promessa Anticipazioni 19 giugno 2024: Jana e Abel cedono alla passione e si baciano!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 19 giugno 2024, Jana e Abel salvano il figlio di Pia e si baciano. Manuel li vede... Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 19 giugno 2024, alle ore 15.45, Jana riuscirà a entrare nel convento di Villalquino e a trovare il figlio di Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza si intrufolerà di nascosto mentre Manuel distrarrà la madre superiora. La cameriera porterà in salvo il neonato e raggiungerà Abel, che l’attenderà per riportarla alla tenuta. I due ragazzi, felici che il loro piano abbia funzionato, si lasceranno andare a un bacio appassionato. Manuel sopraggiungerà in quel momento e li vedrà. Intanto Mercedes arriverà a La Promessa e convincerà sua figlia a non partire per Madrid. Teresa e Feliciano si faranno sempre più vicini mentre Fernando e Don Alonso avranno un acceso scontro sulla loro eredità e Catalina, sentendoli, si convincerà che loro non potranno mai fare pace.

Anticipazioni La Promessa: Jana salva il figlio di Pia

Jana e Abel non ci hanno rinunciato e hanno promesso di trovare e salvare il figlio di Pia. I due hanno chiesto aiuto a Manuel e il marchese ha accettato di dar loro una mano. Il suo compito sarà quello di distrarre la madre superiora del convento di Villalquino, mentre Jana si introdurrà nella struttura di nascosto. Il marchese riuscirà nel suo intento e la cameriera non solo avrà modo di intrufolarsi ma anche di trovare il neonato e uscire dal posto con lui in braccio, sano e salvo. Ad attenderla ci sarà Abel, che riporterà tutti alla tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Abel si baciano

Jana riuscirà a uscire dal convento con il neonato tra le braccia e raggiungerà Abel che l’attende anche lui nascosto. I due saranno presi dalla gioia di vedere il loro piano funzionare e, presi dal momento, si lasceranno andare a un bacio appassionato. Manuel, capito che la cameriera ha portato a termine il piano, si avvierà verso di loro e li vedrà. Sorprendere il suo amico e la sua amata baciarsi, gli spezzerà il cuore. Intanto a La Promessa, Don Romulo non riuscirà a trattenere la sua ansia mentre Maria non perderà il suo buon umore e sarà convinta che la sua amica tornerà molto presto a casa con grandi e belle novità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina getta la spugna

Catalina si è commossa davanti al racconto di suo padre e ha sperato con tutte le forze di trovare un modo per far riconciliare il suo papà con lo zio. Purtroppo però non è ancora riuscita a farlo e probabilmente ci dovrà rinunciare. La ragazza vedrà i due fratelli litigare in modo molto accesso sulla loro eredità e comprenderà che tra loro non potrà mai esserci pace. Intanto Mercedes arriverà alla tenuta e convincerà Jimena a non partire più per Madrid. La figlia le ribadirà però di aver paura di rimanere a casa del marito per via delle sue bugie sulla gravidanza, per cui sua madre potrebbe avere una soluzione. Teresa e Feliciano, invece, si faranno sempre più vicini.

