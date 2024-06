Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 giugno 2024: Hope è inconsolabile. Douglas l'ha distrutta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 19 giugno 2024. Nelle Trame dell’episodio della Soap, Hope non riuscirà a calmarsi. La perdita di Douglas è troppo dolorosa!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 19 giugno 2024, alle ore 13.50, Hope sarà inconsolabile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan non riuscirà a capacitarsi del fatto che Douglas abbia deciso di lasciare la sua casa e di andare a vivere da Steffy. Per lei è un boccone troppo amaro da mandare giù e comincerà a mettere in dubbio le sue capacità di madre. Forse il piccolo non si è sentito abbastanza amato o forse lei ha sbagliato a insistere così tanto, in questi ultimi tempi, perché lui rimasse con lei. Liam tenterà di consolarla ma non sarà per nulla facile per lui. Nel cuore di Hope c’è tanto dolore e il non rimboccare le coperte al figlio le costerà molta fatica.

Anticipazioni Beautiful: Douglas ha scelto Steffy e non cambierà idea

Douglas ha fatto la sua scelta. Sarà Steffy a fargli da mamma. Il piccolo ha deciso di non andare a vivere né da Hope né da Thomas, stanco del tira e molla tra i suoi genitori e della guerra per la sua custodia. Il bambino ha dimostrato, ancora una volta, di essere più saggio degli adulti che dovrebbero educarlo e ha dato uno schiaffo morale a tutti. Solo sua zia è meritevole della sua fiducia, visto come si è comportata al matrimonio di Taylor e Ridge. Il Forrester junior sta per trasferirsi alla casa sulla costiera della sua amorevole zietta e Hope non sa come lasciarlo andare. La Logan è visibilmente turbata da quanto successo.

Beautiful Anticipazioni: Hope è inconsolabile

Hope ha il cuore spezzato. Suo figlio le ha preferito Steffy, nemmeno suo padre. La ragazza comincerà a pensare di essere davvero pessima come madre e di non aver saputo dimostrare abbastanza amore a suo figlio adottivo. La Logan si rammaricherà di aver fatto stare male il bambino e di averlo costretto a fare delle scelte molto difficili, tutto da solo. La bionda sarà inconsolabile. L’idea di non rivedere il ragazzino nel suo letto, nella casa dove sino a ora è cresciuto, la sta distruggendo e Liam si sentirà impotente. Non ha potuto fare nulla prima e nemmeno ora è in grado di ridare coraggio a sua moglie.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn pronti ad accogliere Douglas… ma con paura

Finn è perplesso e non si sente a suo agio nell’accogliere Douglas a casa sua e non perché non gli voglia bene ma perché sa che questo potrebbe causare grossi guai con Hope e Thomas. Il medico ha ragione e pure Steffy lo sa ma la Forrester non può certo abbandonare suo nipote nel momento del bisogno, non ora che il piccolo ha espresso la sua fiducia nei suoi confronti. Quello che potrà fare è rassicurare sia suo marito che Hope, che la situazione sarà temporanea e che presto il ragazzino tornerà a casa o di sua madre o di suo padre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.