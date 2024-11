Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 novembre 2024 - Taylor si presenterà in ufficio da Brooke e le rivelerà di voler partecipare al viaggio a Roma della Forrester, per stare accanto a suo figlio. La Logan gelerà la sua ex amica dicendole di volersi unire anche lei ai Forrester e aggiungerà di avere intenzione di riconquistare Ridge sfruttando la bellezza della capitale italiana e il suo fascino. La Hayes accuserà il colpo e più tardi, quando raggiungere suo figlio e Ridge, quest’ultimo si accorgerà della tristezza della sua ex e cercherà di rassicurarla. Lei avrà occasione di confessargli di sentirsi in colpa anche per come si è comportata con Brooke... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 novembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 5 novembre 2024 - Nihan è sempre più convinta che Zeynep sia coinvolta nell'omicidio di Ozan, così chiede a Kemal di affrontare l'argomento con la sorella. Una volta che si ritrovano faccia a faccia, Zeynep si vede costretta ad ammettere che si trovava nella stanza d'ospedale del marito la notte del delitto, ma che ci era rimasta soltanto per qualche istante prima di andarsene. Poi aggiunge di non averlo detto finora per paura. Dopodiché, l'ingegnere scopre che Omer è un finto infermiere, quindi capisce che c'è qualcuno che sta provando ad incastrare la mora... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 4 al 9 novembre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 5 novembre 2024 - Mehdi sta per ricevere un aiuto inaspettato. Cengiz, il suo compagno di cella, emerge sorprendentemente in quanto benefattore, poiché ha fornito a Buse i fondi necessari per la cauzione del meccanico. Tuttavia, questo gesto apparentemente altruistico, nasconde in verità un inquietante secondo fine. Infatti, Cengiz vuole in cambio la promessa che, una volta uscito dal carcere, Mehdi prenderà in mano i suoi affari, che, neanche a dirlo, sono loschi. Che cosa deciderà di fare il protagonista, che si trova ad un bivio? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 4 all'8 novembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 novembre 2024 - Petra rivelerà dei nuovi dettagli su Feliciano a Cruz. La cameriera confesserà alla marchesa del concepimento e della nascita del figlio ma ometterà una parte molto importante del racconto. Non le dirà infatti che il padre del ragazzo è Ayala, appena arrivato alla tenuta e vecchio amico di suo padre. La marchesa si dimostrerà molto comprensiva con lei e sembrerà veramente dispiaciuta per il suo dolore. Intanto Catalina e Pelayo si godranno il relax delle terme ma qualcosa turberà il loro soggiorno. Si troveranno infatti davanti a mister Cavendish e il conte comprenderà che l’incontro non è casuale. Manuel prenderà le difese di Jana e non solo l’aiuterà nelle sue faticose mansioni ma criticherà anche le punizioni troppo severe, imposte dai suoi genitori... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 al 10 novembre 2024 .