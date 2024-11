Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 novembre 2024: Brooke mette le cose in chiaro con Taylor. Ridge sarà suo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 5 novembre 2024. Nella puntata della Soap vedremo che Taylor e Brooke torneranno a pungolarsi per via di Ridge. La Logan gelerà la sua ex amica rivelandole di voler riconquistare Ridge a ogni costo e di volerlo corteggiare a Roma!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 5 novembre 2024, alle ore 13.45, Taylor si presenterà in ufficio da Brooke e le rivelerà di voler partecipare al viaggio a Roma della Forrester, per stare accanto a suo figlio. La Logan gelerà la sua ex amica dicendole di volersi unire anche lei ai Forrester e aggiungerà di avere intenzione di riconquistare Ridge sfruttando la bellezza della capitale italiana e il suo fascino. La Hayes accuserà il colpo e più tardi, quando raggiungerà suo figlio e Ridge, quest’ultimo si accorgerà della tristezza della sua ex e cercherà di rassicurarla. Lei avrà occasione di confessargli di sentirsi in colpa anche per come si è comportata con Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Brooke di nuovo in lite

Taylor lo ha giurato. La Hayes non intende lasciare campo libero a Brooke e farà di tutto per impedirle di riconquistare il Forrester. Per questo penserà di unirsi al viaggio a Roma, decisa a stare accanto a suo figlio in questo momento così importante per la sua carriera ma anche pronta a sfruttare il momento per stare accanto al suo ex. La dottoressa raggiungerà l’ufficio della Logan per informarla della sua scelta e per farle un’altra, più chiara, dichiarazione di guerra. Faccia a faccia con la sua ormai di nuovo nemica, si dirà dispiaciuta per come si sono evolute le cose tra loro ma la provocherà confessandole i suoi piani. Brooke non sarà da meno e avrà anche lei qualcosa da “confidarle”!

Anticipazioni Beautiful: Brooke rivela a Taylor di voler riconquistare Ridge a Roma

Brooke non starà a guardare e non si lascerà minimamente spaventare dagli avvertimenti di Taylor. La Logan controbatterà e rivelerà alla Hayes di voler partecipare pure lei al viaggio a Roma e di essere certa di riuscire a riconquistare Ridge. Non solo sfrutterà tutte le sue armi – di seduzione – ma farà in modo che il fascino della capitale italiana faccia la magia e permetta a lei e al suo ex di ritrovarsi. Del resto loro sono uniti dal destino e questo li troverà sicuramente sotto il cielo della Città Eterna. Queste parole faranno arrabbiare e intristire la dottoressa, che correrà a trovare sostegno in Thomas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor si scusa con Ridge

Taylor arriverà nell’ufficio di Thomas visibilmente turbata. La dottoressa incoraggerà un’altra volta suo figlio ma avrà la conferma definitiva di non poter partecipare al viaggio a Roma. Per la Hayes sarà una brutta scoperta e Ridge si affretterà a rincuorarla. La dottoressa gli confiderà di averci sperato e di sentirsi in colpa per quello che è successo; avrà molti rimpianti soprattutto a causa di quello che è accaduto con Brooke e spererà di recuperare. Il Forrester non si sbilancerà troppo e le farà capire di non voler favorire nessuna delle due donne, innamorate di lui. Non è il momento giusto, ora dovrà occuparsi solo della preziosa trasferta in Italia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.