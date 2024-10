Endless Love Anticipazioni Puntate dal 4 al 9 novembre 2024: Nihan e Kemal scoprono tutto, Zeynep in pericolo di vita

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 4 al 9 novembre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche giovedì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 4 novembre 2024

Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a disfarsi delle prove che Hakan ha in suo possesso, che la incastrano per l’omicidio di Ozan. Nel frattempo, Kemal e Nihan si recano all’ospedale dove Ozan è stato ricoverato, cercando possibili testimoni oculari di ciò che è accaduto la sera del delitto.Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 4 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 5 novembre 2024

Nihan è certa che Zeynep sia coinvolta nella morte di Ozan e convince Kemal ad andare a parlarle. Messa alle strette dalle domande incalzanti, Zeynep conferma al fratello che è entrata nella stanza di Ozan quella sera ma di essere rimasta per una manciata di minuti, ammettendo di aver mentito per paura di essere tra gli indiziati. Nel frattempo, Kemal scopre che Omer è un finto infermiere e che qualcuno vuole incastrare sua sorella. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 5 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 6 novembre 2024

Nihan è infuriata con Emir per aver diffuso una notizia falsa su Deniz ma non riesce a convincerlo a ritirarla. Kemal invece si presenta da Zeynep e la accusa di mentire e di nascondere informazioni su Ozan, sospettando sia stata lei a provocarne la morte. Impaurita, Zeynep confessa di essere incinta di Emir scatenando la furiosa reazione del fratello che la lascia distrutta e in lacrime, asserendo che avrebbe preferito vederla morta al posto di Ozan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 6 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 7 novembre 2024

Con l’aiuto dei bambini del quartiere, Ayhan organizza una romantica proposta di matrimonio per Leyla, che accetta felice. Zeynep mette in atto il suo piano e lascia la porta dell’appartamento di Hakan aperta così da permettere a suo fratello Tarik di entrare, per rubare le prove dell’omicidio di Ozan e distruggerle. Quando si accorge che le prove non ci sono più, Hakan sospetta immediatamente di Kemal.

Hakan mette al corrente Zeynep del fatto che le sue ricerche stanno per concludersi, con il risultato delle impronte digitali sul bottone, che gli permetteranno di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Sempre più sospettoso, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone e la trova, ottenendo le conferme che cercava. Mentre Tarik contatta Zeynep per avvisarla che Kemal ha dei sospetti, lei si sente sopraffatta e pensa di suicidarsi ma il fratello entra in casa prima che possa farla finita. Nihan ed Emir si presentano davanti ai giornalisti e la Sezin rivela pubblicamente che il loro matrimonio è solo una farsa, scatenando lo shock del marito. Emir annuncia la volontà di divorziare e di prendersi cura della figlia, lasciando intendere che intende portarla via a Nihan. Tarik invece affronta Banu, dicendole che è giunto il momento di separarsi e comunicano la decisione ai suoi genitori..

Dopo la conferenza stampa Nihan si mostra risoluta come non mai comunicando al marito che non si lascerà più minacciare. Emir, tuttavia, ha in mente di vincere anche questa battaglia dimostrando che la moglie non è una persona stabile. Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la esorta a dirgli la verità ma di fronte al suo silenzio decide di portarla dalla polizia, dove lei ha un mancamento a causa della tensione. Nihan si presenta a casa di Kemal finendo per lo scontrarsi con Asu, mentre Emir illustra alla sorella il suo nuovo piano per tenere Nihan legata a se’. Finalmente, Kemal e Nihan si incontrano, entrambi decisi a fare chiarezza sulla morte di Ozan ed entra in gioco Hakan, il quale fornisce a Kemal i contatti della persona associata all’impronta sul bottone. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 7 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 8 novembre 2024

Nihan prova ad aprire la porta della casa dove vive Zeynep con la chiave del presunto assassino di Ozan, ma non si apre. Kemal sa che sua sorella ha cambiato la serratura ed è preoccupato. Al colmo della disperazione e della solitudine, Zeynep riceve la visita di Emir che le propone di incastrare Kemal accusandolo dell’omicidio di Ozan per salvarsi. Zeynep si rifiuta ma Emir sa come piegarla al suo volere, facendole presente che dovrà farlo per forza per il bene del figlio che porta in grembo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’8 novembre 2024

Puntata in onda Sabato 9 novembre 2024

Nihan e Kemal rintracciano il medico che ha lasciato l’impronta sul bottone ritrovato sul luogo del delitto e lo interrogano. L’uomo, tuttavia, ha un alibi di ferro dal momento che non era neppure in città. Il dottore ha un altro indizio da fornire, ricordandosi che quando è tornato in servizio ricorda di aver notato la scomparsa del suo camice. Kemal vuole festeggiare Deniz a casa dei suoi genitori, e comunica a Nihan che ha un piano per tenere occupato Emir il giorno del compleanno della bambina.

Nihan e Kemal passano uno splendido pomeriggio insieme a preparare la torta di compleanno di Deniz per la sua festa. Il Soydere ha un piano per riuscire a portare Deniz a casa dei sui genitori e distrarre Emir. Nel frattempo, Zeynep si reca da Kemal a prendere dei soldi in prestito e, nonostante il fratello le assicuri che la proteggerà, lei sembra distrutta. Appena lasciato l’appartamento di Kemal, Zeynep riceve una chiamata di Emir che l’ha coinvolta nel suo piano: la ragazza dovrà fare una misteriosa telefonata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà. Tutto va per il meglio quando suo marito riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, che lo costringerà a lasciare alla svelta la festa.

Zeynep decide di non prestarti al piano di Emir per incastrare suo fratello e lui si vendica all’instante, inviando a Kemal e Nihan ricevono nello stesso momento un video che mostra Zeynep soffocare Ozan con un cuscino. Nihan è una furia e si scaglia contro Zeynep accusandola di essere l’assassina di suo fratello ma lei riesce a scappare con l’aiuto di Tarik. Il fratello ha chiesto un favore ad Asu e lei l’aiuta a condurre Zeynep in un appartamento segreto, dove viene raggiunta da Emir che le rivela di avere intenzione di far fuggire al più presto Zeynep da Istanbul. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 9 novembre e 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.