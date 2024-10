My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 4 all'8 novembre 2024: Mehdi esce di prigione, ma finisce di nuovo nei guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 4 all'8 novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 4 all'8 novembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 4 novembre 2024

Il destino di Mehdi continua ad essere appeso ad un filo: è ancora dietro le sbarre, e l'unica chiave per la sua libertà è la raccolta di 500.000 lire turche. Questa somma di denaro, infatti, è diventata il fulcro della lotta disperata dei suoi cari.

Puntata in onda martedì 5 novembre 2024

Cengiz, compagno di cella di Mehdi, emerge in quanto benefattore inaspettato: ha fornito a Buse i fondi necessari per la cauzione del meccanico. Tuttavia, questo gesto apparentemente altruistico nasconde un altro fine. Infatti, Cengiz chiede a Mehdi di prendere in mano i suoi affari, una volta che sarà tornato in libertà. Il giovane, allora, si trova davanti ad un bivio.

Puntata in onda mercoledì 6 novembre 2024

La liberazione di Mehdi porta con sé un misto di emozioni contrastanti. Nonostante sia finalmente fuori dal carcere, l'accordo che il meccanico ha fatto con Cengiz getta subito un'ombra sulla sua ritrovata libertà. La sua famiglia, specialmente Cemile e Nuh, si trova davanti ad un dilemma, preoccupata per le possibili conseguenze dei compromessi che Mehdi ha dovuto accettare.

Puntata in onda giovedì 7 novembre 2024

Mehdi sta affrontando le sfide della sua nuova realtà, mentre Zeynep viene travolta dalle emozioni scatenate dagli ultimi avvenimenti. La giovane si sente isolata e confusa, anche e soprattutto perché sente molto la mancanza di Baris, ormai divenuto il suo punto di riferimento.

Puntata in onda venerdì 8 novembre 2024

Il nuovo sentimento di Zeynep sta riaccendendo dei vecchi ricordi, e la spinge a pensare al suo percorso e alle decisioni che ha preso. Inoltre, la nostalgia di Baris la rende ancora più tormentata. La ragazza riflette sull'amore perduto e sui rimpianti.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.