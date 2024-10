Beautiful Anticipazioni Puntate dal 4 al 9 novembre 2024: Brooke pronta a riconquistare Ridge a Roma!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 novembre 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 4 al 9 novembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate dal 4 al 9 novembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 novembre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete della Soap episodio dopo episodio.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali dal 4 al 9 novembre 2024

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dal 4 al 9 novembre

Puntata in onda Lunedì 4 novembre 2024

Deacon è preoccupato per Hope, e vedendola stanca e particolarmente nervosa, le suggerisce di lasciarsi andare ogni tanto e di non essere sempre così rigida con se stessa. Intanto alla Forrester, Eric e RJ ironizzano con Ridge riguardo alla presenza di Brooke a Roma. Rimasto da solo con suo padre, RJ gli confessa di essere convinto che tra lui e sua madre ci sia ancora un forte sentimento e gli rivela anche di essere certo che loro siano uniti dal destino. Lo stilista non vuole però alimentare le speranze del figlio anzi cerca di riportarlo coi piedi per terra. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 4 novembre 2024

Puntata in onda Martedì 5 novembre 2024

Taylor si presenta nell’ufficio di Brooke e si dice dispiaciuta per la fine della loro amicizia. Nonostante questo la provoca dicendole che vorrebbe tanto partecipare al viaggio a Roma e sostenere suo figlio Thomas in questo suo grande successo. La Logan rifugge questa idea e fa capire alla sua nemica di avere intenzioni romantiche nei confronti di Ridge e di voler sfruttare la magia della capitale italiana per far sì che il loro amore rifiorisca. Più tardi Taylor sostiene Thomas prima del viaggio e si dice particolarmente dispiaciuta per non riuscire ad andare con lui. Ridge notando la sua tristezza, cerca di rassicurarla e lei gli confida di avere molti rimpianti e di essere preoccupata per le sue azioni passate soprattutto quelle rivolte a Brooke. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 5 novembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 6 novembre 2024

Ridge cerca di non farsi travolgere né da Taylor né da Brooke e tenta di mantenersi più che mai neutrale nei confronti del madre di RJ. Lo stilista ammette che la presenza della Logan a Roma sarà molto importante per gli affari. Intanto Brooke discute con Katie e Donna su quello che è successo con Taylor e sulla distanza che si è creata tra lei e lo stilista a causa dei comportamenti della Hayes. La bionda è molto preoccupata, anche perché il suo ex marito ha smesso di chiamarla “Logan” come era solito fare, e tutto questo per proteggerli entrambi da sofferenze future. Intanto Hope non riesce a togliersi dalla mente Thomas e sogna di loro ad occhi aperti. Questo crea grandi tensioni con Liam, che non trova proprio pace. Tra Liam e Hope la tensione è alle stelle. La Spencer decide di non partire per Roma con la moglie e la fa scoppiare in lacrime. Tra i due la situazione sembra invariabile; lui le chiede di allontanare Thomas e lei di dare al Forrester una chance almeno come suo capo stilista. La Logan decide di non cambiare nessuno dei suoi piani, nonostante suo marito abbia deciso di non partire con lei. Ridge, Brooke, Steffy, Carter, Thomas e Hope si mettono in viaggio per la capitale italiana. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 6 novembre 2024

Puntata in onda Giovedì 7 novembre 2024

Brooke nota che Hope è molto tesa e le chiede se vada tutto bene con Liam. La ragazza finge che sia tutto tranquillo ma ovviamente mente. Durante il viaggio, Hope e Thomas si scambiano uno sguardo complice; entrambi sanno il grande significato che per loro ha questa esperienza a Roma. Steffy li osservava continuamente ed è chiaro che la ragazza non si farà sfuggire nessuna mossa falsa. Carter invece si concentra sull’anteprima della Hope for the Future che presenteranno tra poche ore e che sarà il lancio definitivo della linea. Il Walton cercherà di sollevare il morale a tutti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 novembre 2024

Puntata in onda Venerdì 8 novembre 2024

Liam è rimasto a Los Angeles e si confida con Deacon mentre cenano insieme a Il Giardino. Lo Spencer confida al suocero tutti i suoi timori e gli rivela di non fidarsi minimamente di Thomas, visto quello che ha combinato in passato. Lo Sharpe cerca di tranquillizzarlo dicendogli quanto sia certo che sua figlia sia legata al marito e alla sua famiglia. Il ragazzo però, fatica a capire come la sua consorte sia riuscita a perdonare il Forrester, nonostante le grandi sofferenze patite per causa sua. Intanto alla Forrester Creations, Eric parla con suo nipote RJ su un suo possibile percorso lavorativo nell’azienda di famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 novembre 2024

Puntata in onda Sabato 9 novembre 2024

Brooke e Ridge vorrebbero avvicinarsi ma hanno paura di deludere i loro figli. Steffy rassicura suo padre che né lei né suo fratello cercheranno di intromettersi nella sua vita sentimentale mentre Hope continua ad avere fantasie sessuali su Thomas e comincia a capire di non potersi più controllare. A Los Angeles Liam, Finn e RJ scherzano tra di loro. Lo Spencer e il dottore sono divertiti dagli sguardi ammirati che le ragazze rivolgono al giovane Forrester, mentre questi si allena nella palestra sulla terrazza della Forrester Creations. La loro discussione finisce per spostarsi sul viaggio lavorativo in Italia e Liam confida ai due ragazzi di essere molto preoccupato. Finn però crede che Thomas sia davvero cambiato e che abbia mostrato davvero dei segnali positivi. Lo Spencer non è per niente convinto e anzi crede che Hope stia correndo un grave rischio.

Il jet sta per arrivare a Roma e Thomas si complimenta con Carter per aver ottenuto il permesso di girare il servizio fotografico in uno dei luoghi più belli e storici della città di Roma, Piazza Navona. Steffy invece provoca Hope mentre Brooke parla con entusiasmo del romanticismo della capitale italiana. A Los Angeles Finn suggerisce a Liam, ironicamente, una sorpresa che potrebbe fare a sua moglie. Il medico lo spinge a presentarsi a Roma dimostrando così quanto tenga al lavoro e alla carriera della madre di sua figlia. RJ è d’accordo con lui e lo Spencer alla fine sembra davvero cogliere questo suggerimento.

L’evento fotografico di presentazione della Hope For The Future si terrà in Piazza Navona e sulla terrazza sovrastante questo luogo storico di Roma, fervono i preparativi. Brooke commenta con Ridge la magia che si respira nella Città Eterna mentre Hope ringrazia Thomas per l’impegno e la dedizione che ha messo nel suo lavoro. La ragazza è entusiasta perché il suo sogno si è avverato ed è tutto merito suo. Steffy li tiene d’occhio da lontano. Tutti si preparano all’evento e sono tanti gli ospiti italiani che si affollano tra loro. Tanta è l’emozione e tanta è la frenesia così come è tanta la bellezza di Roma che nessuno riesce a trattenere i sentimenti e tra Hope e Thomas cresce l’intesa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 novembre 2024

