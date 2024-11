Endless Love Anticipazioni 5 novembre 2024: Kemal mette Zeynep alle strette, lei vuota il sacco!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 5 novembre 2024 su Canale 5: Zeynep si vede costretta a vuotare il sacco con Kemal!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 novembre 2024, alle 14:10, Nihan è sempre più convinta che Zeynep sia coinvolta nell'omicidio di Ozan, così chiede a Kemal di affrontare l'argomento con la sorella. Una volta che si ritrovano faccia a faccia, Zeynep si vede costretta ad ammettere che si trovava nella stanza d'ospedale del marito la notte del delitto, ma che ci era rimasta soltanto per qualche istante prima di andarsene. Poi aggiunge di non averlo detto finora per paura. Dopodiché, l'ingegnere scopre che Omer è un finto infermiere, quindi capisce che c'è qualcuno che sta provando ad incastrare la mora...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep in allarme!

Zeynep teme il peggio. La giovane convive da ormai troppo tempo con un terribile segreto, e con il timore che possa venire a galla. Per questo motivo, Zeynep ha deciso di trasferirsi a casa di Hakan, e sempre per questo motivo ha chiesto a Tarik di farle un favore: vorrebbe che si intrufolasse nell'appartamento del poliziotto per tentare di rubare le prove di cui è in possesso e che potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan!

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan indagano...

Kemal e Nihan, determinati come non mai a scoprire la verità in merito alla misteriosa morte di Ozan, si stanno dedicando anima e corpo alle loro indagini. Così, i due si sono diretti verso l'ospedale in cui il giovane è deceduto, sperando di poter rintracciare almeno un testimone oculare tra i dottori ed i membri del personale sanitario. Alla fine, il Soydere e la Sezin sono riusciti a parlare con un infermiere che aveva qualcosa da rivelare loro...

Kemal e Zeynep faccia a faccia, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 novembre 2024

Dopo aver parlato con un testimone oculare, Nihan ne è convinta: Ozan è stato ucciso, e Zeynep è coinvolta direttamente in questo delitto. Allora, la pittrice sprona Kemal ad affrontare quanto prima l'argomento con la sorella, e lui acconsente. Quando si ritrovano faccia a faccia, Zeynep cede. Quest'ultima si vede costretta ad ammettere che si trovava nella stanza d'ospedale in cui era ricoverato il marito la notte della sua morte, ma sottolinea con forza di esserci rimasta soltanto per qualche istante prima di andare via. Aggiunge anche di non averlo detto finora perché timorosa di finire nell'occhio del ciclone. In seguito, tra l'altro, il Soydere viene a sapere che Omer, il suddetto testimone con cui hanno parlato lui e la Sezin in verità non è un infermiere; quindi, Kemal capisce che c'è qualcuno che evidentemente sta cercando d'incastrare Zeynep...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.