My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 novembre 2024: Mehdi ad un bivio. Che deciderà di fare?

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 5 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi deve prendere una decisione molto difficile...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi deve restare in carcere...

Per Mehdi non si mette per niente bene. Il meccanico era pronto a tornare a piede libero, quando Ercan lo ha incastrato, accoltellando Bekir ed addossandogli la colpa. Dunque, Mehdi, che era sul punto di uscire di prigione e, finalmente, riabbracciare tutti i suoi cari che lo attendevano trepidanti all'uscita del carcere, si è visto costretto a restare dietro le sbarre, e stavolta - per giunta - ingiustamente...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi ha un'unica chance!

Zeynep e gli altri membri della famiglia di Mehdi si stanno dedicando anima e corpo alla sua causa, determinati a tirarlo fuori di prigione quanto prima. Così, un'ingente somma di denaro è diventata il fulcro della lotta disperata di tutti loro, dato che sembra proprio che l'uomo abbia una sola chance di tornare a piede libero: la raccolta di ben 500.000 lire turche...

Mehdi ad un bivio, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 novembre 2024

Mehdi sta per ricevere un aiuto inaspettato. Cengiz, il suo compagno di cella, emerge sorprendentemente in quanto benefattore, poiché ha fornito a Buse i fondi necessari per la cauzione del meccanico. Tuttavia, questo gesto apparentemente altruistico, nasconde in verità un inquietante secondo fine. Infatti, Cengiz vuole in cambio la promessa che, una volta uscito dal carcere, Mehdi prenderà in mano i suoi affari, che, neanche a dirlo, sono loschi. Che cosa deciderà di fare il protagonista, che si trova ad un bivio?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.