Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 ottobre 2024 - Hope sarà convinta che il viaggio a Roma sarà molto utile a sua madre e a Ridge. La giovane Logan vorrebbe che Brooke partisse insieme a lei in Italia e avesse così la possibilità di stare da sola con il Forrester, di cui è ancora innamorata. La stilista cercherà di convincere la mamma a fare le valigie ma lei continuerà a voler mantenere vivo il patto stipulato con Taylor anche se, dopo quanto appena accaduto tra loro, le cose sono molto cambiate... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 26 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 21 ottobre 2024 - Emir comincia a sospettare che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell'incidente di quest'ultima. Asu interviene per proteggere il marito, assicurando al fratello che in quell'occasione il Soydere fosse insieme a lei. Intanto, Leyla ed Ayhan si stanno accordando per elaborare una versione dei fatti per evitare che l'ingegnere resti coinvolto in questa storia. Kemal, invece, si sente terribilmente in colpa per ciò che è successo alla Sezin. Intervengono Leyla e Vildan, che lo supplicano di restare calmo e, soprattutto, di non rivelare di aver scoperto di essere il padre biologico della piccola Deniz... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 21 al 26 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 21 ottobre 2024 - dopo il faccia a faccia con Sultan, Ali Riza incontra Nuh. Quest'ultimo è andato a cercare Buse, ossia l'amante di Ercan, il detenuto che nel bagno del carcere ha accoltellato Bekir e poi ha scaricato la colpa su Mehdi, impedendogli così di tornare a piede libero. Purtroppo, Nuh non è riuscito a centrare il suo obiettivo, poiché non è riuscito a rintracciare Buse, la quale si è licenziata e la donna delle pulizie non ha voluto dargli il suo indirizzo... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 21 al 25 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 ottobre 2024 - Don Alonso – aiutato da Don Romulo – farà di tutto per ottenere informazioni sull’uomo che ha tentato di uccidere Curro e che ha segnato la sorte di Feliciano. Il marchese è più che mai convinto che quanto accaduto al nipote non sia un incidente e vuole scoprire la verità a ogni costo. Intanto Candela racconterà a Simona la verità su suo figlio Antonio mentre Maria e Salvador si lamenteranno con Don Romulo e Pia per il veto imposto dai marchesini, che impediscono altri matrimoni prima di quello di Catalina e Pelayo. Manuel si classificherà come finalista della coppa Herzog Staackman e suo padre sarà molto pensieroso al riguardo. Ma Don Alonso non avrà solo questo come pensiero, dovrà anche pensare all’arrivo, da lui poco gradito, del conte De Ayala... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 ottobre 2024 .