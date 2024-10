La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2024: Don Alonso è pronto a stanare chi ha tentato di uccidere Curro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 21 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Don Alonso avrà una sola idea in testa: stanare chi ha tentato di uccidere Curro.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 il 21 ottobre 2024, alle ore 19.40, Don Alonso – aiutato da Don Romulo – farà di tutto per ottenere informazioni sull’uomo che ha tentato di uccidere Curro e che ha segnato la sorte di Feliciano. Il marchese è più che mai convinto che quanto accaduto al nipote non sia un incidente e vuole scoprire la verità a ogni costo. Intanto Candela racconterà a Simona la verità su suo figlio Antonio mentre Maria e Salvador si lamenteranno con Don Romulo e Pia per il veto imposto dai marchesini, che impediscono altri matrimoni prima di quello di Catalina e Pelayo. Manuel si classificherà come finalista della coppa Herzog Staackman e suo padre sarà molto pensieroso al riguardo. Ma Don Alonso non avrà solo questo come pensiero, dovrà anche pensare all’arrivo, da lui poco gradito, del conte De Ayala.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso pronto a stanare l’uomo che voleva uccidere Curro

Il presunto incidente di caccia in cui è stato gravemente ferito Curro e che ha segnato le sorti di Feliciano, a cui Petra e Teresa hanno dovuto dire addio, è diventato il chiodo fisso di Don Alonso. Il marchese è certo che non sia trattato di un caso ed è pronto a scommettere che qualcuno abbia voluto uccidere suo nipote. Don Romulo è pienamente d’accordo con lui e per questo si è proposto di dargli una mano per capire cosa sia successo ma soprattutto per stanare chi abbia tentato di liberarsi del baronetto. Per il nobile sarà una promessa solenne che farà a se stesso ma anche al giovane ancora in convalescenza.

Anticipazioni La Promessa: Candela sconvolta dalla verità su Antonio

Candela è tornata a La Promessa con delle informazioni molto importanti per Simona, riguardanti suo figlio. La cuoca ha potuto riabbracciare, da poco, sua figlia, ma non ha grandi notizie sull’altro suo bambino. La sua amica le confesserà la verità su Antonio e Virtudes dovrà correre a rassicurare la mamma, cercando di raccontarle qualcos’altro suo fratello. Intanto Manuel si classificherà come finalista alla coppa Herzog Staackman con grande disappunto di suo padre, da principio contrario alla sua partecipazione alla competizione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Arriva il Conte de Ayala. Don Alonso è irritato!

Don Alonso dovrà mantenere i nervi saldi e non lasciarsi condizionare dagli eventi che stanno accadendo intorno a lui. Il marchese non riuscirà a essere contento per il successo del figlio e sarà sempre impegnato a stanare chi ha cercato di uccidere Curro ma dovrà anche occuparsi dell’arrivo di un nuovo ospite alla tenuta. Don Romulo informerà tutti dell’imminente visita del Conte de Ayala, un vecchio amico di Cruz e di suo padre, della cui presenza Alonso avrebbe fatto a meno. Maria e Salvador invece non saranno per nulla contenti del veto imposto ai marchesi e che impedirà loro di sposarsi prima che lo faccia Catalina. I ragazzi ne parleranno con Pia e Don Romulo ma poi, non ottenendo l’aiuto sperato, penseranno di rivolgersi direttamente ai nobili… e non sarà una buona idea.

