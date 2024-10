Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2024: Hope spera che Brooke e Ridge tornino insieme... a Roma!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful in onda il 21 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap, Hope spera che Brooke parta per Roma e che in Italia lei e Ridge tornino insieme.

Nella puntata dei Beautiful in onda il 21 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà convinta che il viaggio a Roma sarà molto utile a sua madre e a Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane Logan vorrebbe che Brooke partisse insieme a lei in Italia e avesse così la possibilità di stare da sola con il Forrester, di cui è ancora innamorata. La stilista cercherà di convincere la mamma a fare le valigie ma lei continuerà a voler mantenere vivo il patto stipulato con Taylor anche se, dopo quanto appena accaduto tra loro, le cose sono molto cambiate.

Beautiful Anticipazioni: Hope vorrebbe che Brooke partisse con lei a Roma e si riconciliasse con Ridge

Hope cercherà di non pensare alla brutta situazione che si è creata intorno a lei per colpa della sua inaspettata attrazione per Thomas e per l’intromissione di Steffy in questa faccenda. La ragazza si concentrerà sulla grande opportunità che sta per avere, ovvero quella di presentare la sua collezione a Roma, una delle città più importanti per la moda internazionale. La piccola Logan spererà che al viaggio in Italia partecipi pure Brooke e che abbia così la possibilità di riavvicinarsi a Ridge e di ricostruire il loro rapporto. Sarà infatti più che mai certa che sua madre sia ancora molto legata al Forrester e che, se non avesse siglato il patto con Taylor, lei e lo stilista sarebbero di nuovo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Brooke è ancora innamorata di Ridge

Hope ha ragione, Brooke è ancora innamorata di Ridge e avrebbe ripreso a frequentare il Forrester se non avesse preso accordi con Taylor. L’ultimo confronto con la Hayes potrebbe però aver rimesso tutto in discussione. Steffy ha scatenato il panico con le sue rivelazioni e ha messo le due ex signore Forrester di nuovo una contro l’altra. La situazione sta degenerando sempre di più ma la Logan ha deciso comunque di rispettare la sua promessa e di tenersi alla larga dall’ex… anche se per lui, come dice sua figlia, prova ancora un forte sentimento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Forte attrazione tra Brooke e Ridge

Brooke non può negare di essere ancora innamorata di Ridge ma non può e non deve cedere. Vuole mantenere intatta la sua promessa e salvare l’amicizia con Taylor, che è in bilico a causa di questioni che non riguardano il Forrester ma che hanno messo le due donne di nuovo in una situazione di tensione tra loro. La bionda si renderà però conto di non poter più fingere con lo stilista e capirà che anche lui è ancora profondamente legato a lei. I due ne avranno conferma quando si troveranno da soli e dovranno trattenere i loro sentimenti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.