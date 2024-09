Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 settembre 2024 - Sheila non si lascerà intimidire da Steffy e passerà al contrattacco. La Carter non solo si difenderà dalle parole taglienti della Forrester ma la minaccerà e le prometterà di tornare a tormentarla, raggiungendo finalmente il suo obiettivo: quello di ottenere l’amore di Finn e di Hayes. Lo scontro tra le due donne si svolgerà senza esclusione di colpi. Intanto alla Spencer Publications, Liam e Wyatt parleranno del nuovo progetto di Bill di acquisire un nuovo canale per la moda... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 settembre 2024 - Kemal non si arrenderà fino a quando non avrà scoperto la verità sulla paternità della piccola Deniz, ed è per questo motivo che mantiene sotto stretta sorveglianza la casa di Nihan. Quest'ultima, esasperata dalla sua costante presenza, chiede persino ad Asu di darle una mano per tenerlo lontano. Inoltre, l'ingegnere sta anche cercando la verità sulla misteriosa morte di Ozan. Il Soydere, infatti, ha una teoria, ed ora sta cercando di convincere Hakan che il giovane non si sia suicidato. Tuttavia, il commissario gli presenta le prove che lo induco a ricredersi: le fotografie che avrebbero spinto Ozan a togliersi la vita, quelle in cui ci sono Zeynep ed Emir che si baciano... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 11 settembre 2024 - al termine della festa di compleanno di Zeynep, Baris e Savas se ne vanno. In un momento di distrazione, quest'ultimo chiama Sakine "mamma" mentre la invita a casa loro. La donna è piena di gioia. Intanto, nonostante la protagonista sia ancora traumatizzata dal rapimento, torna a lavoro, dove i suoi colleghi le hanno organizzato una festicciola a sorpresa. L'atmosfera, però, viene rovinata da Bayram, il quale arriva ubriaco e furibondo, mettendo Zeynep in imbarazzo davanti a tutti... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 settembre 2024 - Maria verrà finalmente trovata. La Fernandez potrà tornare alla tenuta sana e salva e Jana potrà riabbracciarla. Intanto Donna Pia continuerà a essere furiosa sia con Jana che con Lope che, portando Vera alla tenuta – di nascosto – ha finito per creare a lei un danno. Pelayo cercherà di trovare una soluzione per la consegna delle armi e dirà a Jeronimo di aver trovato un modo per fare tutto in un’unica soluzione, grazie a un’esca. Manuel rivelerà di aver visto Jimena in condizioni tremende. La ragazza non solo non è migliorata ma sembra aver perso quel poco di lucidità che le rimaneva, tanto da pensare che il loro matrimonio sia felice... Qui la trama completa de La Promessa.

