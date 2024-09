Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 settembre 2024: Sheila minaccia Steffy. Tornerà e si prenderà Finn e Hayes!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 settembre 2024 su Canale5 vedremo Sheila minacciare Steffy e giurarle di tornare presto libera e di prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn e di Hayes. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila non si lascerà intimidire da Steffy e passerà al contrattacco. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter non solo si difenderà dalle parole taglienti della Forrester ma la minaccerà e le prometterà di tornare a tormentarla, raggiungendo finalmente il suo obiettivo: quello di ottenere l’amore di Finn e di Hayes. Lo scontro tra le due donne si svolgerà senza esclusione di colpi. Intanto alla Spencer Publications, Liam e Wyatt parleranno del nuovo progetto di Bill di acquisire un nuovo canale per la moda.

Beautiful Anticipazioni: Steffy picchia duro contro Sheila

Ora è il turno di Steffy! La Forrester ha seguito l’esempio di sua madre e ha deciso di liberarsi del peso del passato, affrontando Sheila faccia a faccia. La Forrester ha raggiunto la prigione e ha chiesto un colloquio con la Carter, con l’unico e solo obiettivo di colpirla con la sua lingua affilata e di ribadirle tutto il suo risentimento e il suo odio. La figlia di Ridge non potrà mai perdonarla e non solo per quello che ha fatto a lei e Finn ma anche per quello che ha combinato quando lei era ragazzina. Insomma Steffy ha tanto da recriminare alla rossa e non potrà mai dimenticare che lei, più di ogni altra persona, è stata il suo incubo e il suo tormento.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si difende e minaccia Steffy

Sheila non rimarrà in silenzio davanti alle accuse e alle parole al vetriolo di Steffy. La Carter si difenderà con le unghie e con i denti e non si lascerà certo spaventare dalla figlia di Ridge. La rossa arriverà addirittura a minacciare la ragazza e le giurerà che questa situazione, con lei dietro alle sbarre, durerà molto poco. Tornerà in un modo o nell’altro e si prenderà il posto che le spetta sia nella vita di Finn che in quella di Hayes. La Forrester sarà inorridita e le prometterà di fare di tutto per impedirle anche solo di pensare a suo marito e suo figlio. Lo scontro tra le due sarà molto durissimo!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Wyatt stupiti dal nuovo progetto di Bill

Dopo aver pranzato a Il Giardino, Liam e Wyatt torneranno alla Spencer. I due fratelli, che per ore hanno parlato di Thomas e della sua presenza ingombrante, cominceranno a discutere del progetto di Bill di aprire un nuovo canale dedicato alla moda. Liam penserà a come sarebbe bello se Hope valutasse la possibilità di lavorare nell’azienda di suo padre e si allontanasse finalmente da Thomas, che pare invece essere tornato a essere indispensabile per la Forrester Creations.

