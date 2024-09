My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 settembre 2024: Bayram ubriaco mette Zeynep in imbarazzo davanti ai colleghi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda l'11 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Bayram riesce di nuovo a mettere Zeynep in imbarazzo davanti a tutti...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda l'11 settembre 2024, al termine della festa di compleanno di Zeynep, Baris e Savas se ne vanno. In un momento di distrazione, quest'ultimo chiama Sakine "mamma" mentre la invita a casa loro. La donna è piena di gioia. Intanto, nonostante la protagonista sia ancora traumatizzata dal rapimento, torna a lavoro, dove i suoi colleghi le hanno organizzato una festicciola a sorpresa. L'atmosfera, però, viene rovinata da Bayram, il quale arriva ubriaco e furibondo, mettendo Zeynep in imbarazzo davanti a tutti...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep fa una scoperta...

Nel giorno del suo compleanno, Zeynep se ne sta rinchiusa in camera sua a piangere, ancora sconvolta dal rapimento. Emine, preoccupata per lei, chiama Baris, sperando che lui abbia una soluzione. Allora, Baris propone di organizzare un party per festeggiare tutti insieme questa importante ricorrenza. Nel corso della serata, in effetti Zeynep appare un po' meno affranta; poi, scopre che è stato il fratello del suo capo, Savas, a salvarla dalle grinfie di Mehdi: se non fosse stato per lui, chissà che cosa ne sarebbe stato di lei...

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas fa felice Sakine!

Al termine della festa per il compleanno di Zeynep, Savas compie un gesto che lascerà di stucco Sakine, e che - soprattutto - la farà molto emozionare. Infatti, prima di andare via insieme a Baris, il giovane, in un momento di distrazione, chiama la donna "mamma" mentre la invita a casa sua. Sakine resta colpita positivamente dall'affetto che Savas le sta dimostrando, ed è piena di gioia...

Bayram mette Zeynep in imbarazzo, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'11 settembre 2024

Benché Zeynep continui ad essere turbata da ciò che ha subito di recente, decide di non prendersi altro tempo per restare a casa a riposare: vuole tornare subito a lavoro, certa che questo velocizzerà il processo di "guarigione". Giunta in ufficio, la ragazza resta senza parole: i suoi colleghi le hanno organizzato una festicciola a sorpresa per il suo compleanno. Zeynep è commossa e felice, e lo sarà fino a quando non sopraggiungere Bayram. Quest'ultimo, ubriaco e furibondo, rovinerà l'atmosfera, mettendo la figlia in imbarazzo davanti a tutti...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.40.