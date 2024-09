Endless Love Anticipazioni 11 settembre 2024: Kemal sorveglia Nihan e lei chiede aiuto ad Asu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 settembre 2024 su Canale 5: Nihan, esasperata dalla costante presenza di Kemal, si rivolge ad Asu...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 settembre 2024, alle 14:10, Kemal non si arrenderà fino a quando non avrà scoperto la verità sulla paternità della piccola Deniz, ed è per questo motivo che mantiene sotto stretta sorveglianza la casa di Nihan. Quest'ultima, esasperata dalla sua costante presenza, chiede persino ad Asu di darle una mano per tenerlo lontano. Inoltre, l'ingegnere sta anche cercando la verità sulla misteriosa morte di Ozan. Il Soydere, infatti, ha una teoria, ed ora sta cercando di convincere Hakan che il giovane non si sia suicidato. Tuttavia, il commissario gli presenta le prove che lo induco a ricredersi: le fotografie che avrebbero spinto Ozan a togliersi la vita, quelle in cui ci sono Zeynep ed Emir che si baciano...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia!

Kemal ha visto Nihan tentare di nascondergli la piccola Deniz alla vista. Oltre a riuscire a vederla, l'ingegnere è anche riuscito a riconoscerla la bambina: Deniz è la bimba che Zeynep aveva portato con sé a casa dei loro genitori. Da quel momento, il Soydere ha cominciato a riflettere sul fatto che c'era la concreta possibilità che Deniz non fosse la figlia di Emir, bensì che fosse figlia sua...

Endless Love Anticipazioni: Nihan chiede aiuto ad Asu per tenere Kemal lontano!

Determinato a scoprire la verità in merito alla paternità della piccola Deniz, Kemal ha deciso di andare fino in fondo per vederci finalmente più chiaro. Per questo motivo, il giovane mantiene sotto stretta sorveglianza la casa di Nihan. Quest'ultima se ne rende conto, e non la prende per niente bene. Esasperata dalla sua costante presenza, e temendo che il marito se ne accorga e vada tutte le furie, la Sezin si vede costretta addirittura a chiedere aiuto alla sua rivale in amore, Asu: vorrebbe che le desse una mano a tenere il Soydere alla larga.

Kemal sotto shock, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 settembre 2024

Kemal vuole scoprire la verità sulla paternità della piccola Deniz, ma non solo: vuole scoprire anche la verità sulla misteriosa morte di Ozan. Certo che quest'ultimo non si sia suicidato, bensì che qualcuno lo abbia ucciso per poi inscenare il suicidio, ora il ragazzo sta provando a convincere Hakan di aver avuto una giusta intuizione. Tuttavia, il commissario gli presenta delle prove che lo inducono a ricredersi: le fotografie che spinsero Ozan a compiere quel gesto estremo, quelle in cui sono ritratti Zeynep ed Emir che si baciano....

