La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2024: Maria è salva! Jana può riabbracciarla

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l’11 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Maria viene trovata e portata in salvo! Per il momento non deve però sapere di Vera. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda l’11 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Maria verrà finalmente trovata. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fernandez potrà tornare alla tenuta sana e salva e Jana potrà riabbracciarla. Intanto Donna Pia continuerà a essere furiosa sia con Jana che con Lope che, portando Vera alla tenuta – di nascosto – ha finito per creare a lei un danno. Pelayo cercherà di trovare una soluzione per la consegna delle armi e dirà a Jeronimo di aver trovato un modo per fare tutto in un’unica soluzione, grazie a un’esca. Manuel rivelerà di aver visto Jimena in condizioni tremende. La ragazza non solo non è migliorata ma sembra aver perso quel poco di lucidità che le rimaneva, tanto da pensare che il loro matrimonio sia felice.

La Promessa Anticipazioni: Maria è salva!

Abel ha scoperto della sabbia gialla sotto le scarpe di Valentin e questo dettaglio ha permesso di individuare un punto specifico intorno alla tenuta. Grazie ai ricordi di Don Alonso, che si rammentava di una grotta vicino alla sua casa, Maria viene finalmente salvata. La Fernandez potrà tornare tra i suoi amici e tra le braccia di Jana e Salvador, che non vedevano l’ora di vederla in salvo, di nuovo felice tra loro. La ragazza sarà molto provata da quanto accaduto e farà fatica a riprendersi. Vedendola così debilitata, Lope e gli altri decideranno di non dirle nulla di Vera.

Anticipazioni La Promessa: Donna Pia furiosa con Lope

Vera è uscita allo scoperto e ha messo Pia in grande difficoltà con i marchesi. La governante ha dovuto fingere di essere al corrente dell’arrivo di una nuova cameriera anzi di averla chiamata lei e si è pure trovata a dover offrire ufficialmente il lavoro alla ragazza. Donna Pia sarà però molto arrabbiata con Lope, che le ha nascosto tutto e messa quindi con le spalle al muro. Vera, tra l’altro, sta riscuotendo un grande successo tra le marchese, con il suo modo di fare molto curato e fine. Intanto Pelayo riferirà a Jeronimo di aver escogitato un modo per risolvere la vendita delle armi in un’unica soluzione. Ci sarà una sola consegna e tutto grazie a un’esca. Il conte non si dilungherà però oltre in spiegazioni.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel spaventata dal peggioramento di Jimena

Manuel, tornato alla tenuta, riferirà di aver trovato Jimena ancora più in crisi. Il ragazzo racconterà di aver visto la moglie molto provata e decisamente su di giri, fuori dalla realtà. La ragazza non solo non si è resa conto di quello che ha fatto ma ha persino dimenticato i loro screzi ed è convinta che il loro matrimonio vada a gonfie vele. Per il giovane marchese è stato un incontro molto pesante e duro da digerire. Don Lorenzo, dopo aver ascoltato il suo racconto, avrà un solo consiglio da dargli: Jimena dovrebbe essere ricoverata in sanatorio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.