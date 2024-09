Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2024

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 settembre 2024 - Steffy vorrà togliersi dei sassolini fastidiosissimi da dentro le scarpe. La Forrester raggiungerà Sheila in prigione per affrontare la sua rivale faccia a faccia e dirgliene quattro, togliendosi la soddisfazione di vederla finalmente dietro le sbarre, incapace di fare del male a lei e alla sua famiglia. La giovane sarà determinata a mettere un punto definitivo su una storia che va avanti da troppi anni e che l’ha tormentata fin troppo. RJ invece continuerà a insistere di voler continuare con la sua carriera di influencer e di non volersi riavvicinare al mondo della moda, per cui non si sente per nulla adatto... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 settembre 2024 - interrogando Zeynep, Emir capisce che Kemal è sempre più convinto di essere il padre della piccola Deniz. Intanto, Tarik è a dir poco inquieto. Il ragazzo, in grande difficoltà economica, prova invano a parlare con Banu. Ayhan, invece, sta costringendo Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Allora l'uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal sfruttando la delicata posizione di suo fratello... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 10 settembre 2024 - è un giorno speciale per Zeynep, quello del suo compleanno. La ragazza, tuttavia, è ancora sconvolta dal trauma del rapimento, così trascorre la giornata chiusa in camera a disperarsi. Emine, preoccupata, contatta Baris per chiedergli aiuto. Allora l'avvocato propone alla giovane di organizzare una sorpresa per Zeynep, festeggiando tutti insieme; porterà anche il fratello Savas. Nel corso della serata, lei scoprirà che è stato proprio quest'ultimo a salvarla... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 settembre 2024 - Curro accetterà il titolo di barone e sarà pronto ad accogliere su di sé tutti i diritti e i doveri che la nuova carica gli donerà. Don Alonso sarà molto orgoglioso di lui e il giovane, contento di aver fatto sorridere lo zio… ehm il padre, prenderà coraggio e deciderà di chiedere a Martina di ufficializzare il loro rapporto. La marchesina gli dirà però di NO e gli spiegherà di non sentirsi ancora pronta a un simile passo. Intanto Donna Pia sarà costretta a offrire a Vera davvero un posto alla tenuta, per mettere fine alle voci che stanno circolando e che hanno già incuriosito Petra. Don Alonso se la prenderà con Cruz e poi con Catalina e Pelayo, per via del ritorno di Cavendish, che lui non avrebbe più voluto vedere nelle sue terre. Il conte, spaventato anche dalla reazione del marchese, chiederà a Jeronimo di convincere l’inglese a proseguire i loro affari fuori da casa dei Lujàn. Il finto valletto si rifiuterà di assolvere a questo a questo compito... Qui la trama completa de La Promessa.

