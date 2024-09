La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2024: Curro vuole ufficializzare il rapporto con Martina ma lei dice NO!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 settembre 2024. Nelle trame dell’episodio della Soap, Curro vuole ufficializzare il suo rapporto con Martina ma lei non si sente ancora pronta e rifiuta.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 10 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Curro accetterà il titolo di barone e sarà pronto ad accogliere su di sé tutti i diritti e i doveri che la nuova carica gli donerà. Don Alonso sarà molto orgoglioso di lui e il giovane, contento di aver fatto sorridere lo zio… ehm il padre, prenderà coraggio e deciderà di chiedere a Martina di ufficializzare il loro rapporto. La marchesina gli dirà però di NO e gli spiegherà di non sentirsi ancora pronta a un simile passo. Intanto Donna Pia sarà costretta a offrire a Vera davvero un posto alla tenuta, per mettere fine alle voci che stanno circolando e che hanno già incuriosito Petra. Don Alonso se la prenderà con Cruz e poi con Catalina e Pelayo, per via del ritorno di Cavendish, che lui non avrebbe più voluto vedere nelle sue terre. Il conte, spaventato anche dalla reazione del marchese, chiederà a Jeronimo di convincere l’inglese a proseguire i loro affari fuori da casa dei Lujàn. Il finto valletto si rifiuterà di assolvere a questo a questo compito.

La Promessa Anticipazioni: Martina dice ancora NO a Curro

Curro ha rinunciato al suo titolo di Conte per assumere invece quello di Barone de Linaja, come suo nonno. Manuel è stato ben felice di cedergli questa onorificenza, che lo sgraverà almeno un po’ dai doveri che si è già trovato ad assolvere in quanto erede anche e soprattutto del titolo di marchese de Lujàn. I due ragazzi si sono subito trovati d’accordo e Curro assumerà ufficialmente la carica dopo aver concluso tutte le pratiche del caso. Don Alonso sarà molto orgoglioso di lui e lo spingerà a fare al meglio. Il giovane fratello di Jana, contento di aver avuto l’appoggio di suo zio – che da poco ha scoperto essere suo padre – si sentirà pronto a fare il grande passo con Martina. Il nuovo barone le chiederà di ufficializzare la loro relazione e di uscire allo scoperto con tutti ma lei gli dirà no… ancora una volta. La marchesina confesserà di non sentirsi ancora pronta e gli domanderà ancora del tempo.

Anticipazioni La Promessa: Pia costretta ad assumere Vera

Vera è uscita allo scoperto e ha messo Pia nei guai. La governante si è imbattuta in lei vestita da cameriera e ha soprattutto sentito le voci già circolanti sul suo conto. Le marchese sono molto contente del nuovo acquisto alla tenuta e sono rimaste entusiaste del suo modo di fare, molto raffinato. La madre di Diego sarà quindi costretta a non fare finta di nulla e a offrire ufficialmente il lavoro alla nuova arrivata. Gli altri domestici non ne saranno però per nulla contenti. A tutti sembrerà che la giovane possa insidiare il posto di Maria, ora assente perché finita nelle mani del pazzo Valentin.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso furioso!

Don Alonso non sarà per nulla contento di rivedere Cavendish nelle sue terre. Il marchese aveva già ribadito di non vedere di buon occhio l’inglese ma soprattutto di non volerci avere più a che fare per non scontentare e far infuriare il Re. Alonso se la prenderà con Cruz per non averlo informato e poi affronterà sia Catalina sia Pelayo, sgridandoli per avergli disubbidito. Il conte, preoccupato per questa reazione, tenterà di convincere Jeronimo a persuadere Mr. Cavendish a fare la consegna delle armi furori dalla Promessa. Il valletto rifiuterà e anzi gli suggerirà di accelerare i tempi con la marchesina, affinché possa sposarla e possa così convincere il futuro suocero.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.