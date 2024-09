Endless Love Anticipazioni 10 settembre 2024: Tarik in preda alla disperazione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 10 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che si mette molto male per Tarik...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 10 settembre 2024, alle 14:10, interrogando Zeynep, Emir capisce che Kemal è sempre più convinto di essere il padre della piccola Deniz. Intanto, Tarik è a dir poco inquieto. Il ragazzo, in grande difficoltà economica, prova invano a parlare con Banu. Ayhan, invece, sta costringendo Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Allora l'uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal sfruttando la delicata posizione di suo fratello...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia!

Eda, la babysitter, trovandosi in grande difficoltà con la piccola Deniz, si è diretta in fretta e furia da Nihan per chiederle aiuto. Quest'ultima, allora, si è subito adoperata per nascondere la figlioletta alla vista di Kemal, ma non riuscita a fare in tempo. Infatti, non solo l'ingegnere è stata in grado di vederla, bensì è stato persino in grado di riconoscere Deniz: si tratta proprio della bimba che Zeynep aveva portato a casa dei loro genitori. A questo punto, il Soydere ha iniziato ad avere dei sospetti in merito alla paternità di Deniz...

Endless Love Anticipazioni: Emir furibondo!

Emir sta per avere una conversazione con Zeynep che lo metterà in allarme. Per lui è di fondamentale importanza che Kemal non venga mai a sapere che la piccola Deniz sia sua figlia, e finora era convinto che il suo segreto fosse al sicuro; tuttavia, interrogando la sua ex amante, Emir entra a conoscenza del fatto che il suo acerrimo nemico è sempre più convinto di essere il padre della bambina e va su tutte le furie!

Tarik in grossi guai, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 settembre 2024

Tarik appare inquieto come non mai. Dopo le nozze segrete con Banu, e dopo aver messo un punto al suo rapporto lavorativo con Emir, il giovane sta avendo non poche difficoltà, tanto in ambito amoroso quanto in ambito economico. Infatti, mentre Tarik sta cercando - senza successo - di parlare con sua moglie, Ayhan sta costringendo Sadi a consegnargli le cambiali firmate da lui, e ne sollecita il pagamento. In seguito, l'uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal, sfruttando la delicata posizione in cui si trova Tarik...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.