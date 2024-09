Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2024: Ora tocca a Steffy. Sheila se la vedrà anche con lei!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Steffy pronta ad affrontare Sheila per liberarsi del doloroso peso del suo passato.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 10 settembre 2024, alle ore 13.45, Steffy vorrà togliersi dei sassolini fastidiosissimi da dentro le scarpe. La Forrester raggiungerà Sheila in prigione per affrontare la sua rivale faccia a faccia e dirgliene quattro, togliendosi la soddisfazione di vederla finalmente dietro le sbarre, incapace di fare del male a lei e alla sua famiglia. La giovane sarà determinata a mettere un punto definitivo su una storia che va avanti da troppi anni e che l’ha tormentata fin troppo. RJ invece continuerà a insistere di voler continuare con la sua carriera di influencer e di non volersi riavvicinare al mondo della moda, per cui non si sente per nulla adatto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta ad affrontare Sheila

Taylor si è presa la sua rivincita su Sheila e il faccia a faccia con la Carter è stato particolarmente utile per chiudere un cerchio, di una storia drammatica vissuta per troppo tempo. Steffy sarà molto felice che sua madre abbia avuto l’opportunità di sfogarsi e penserà che sia arrivato il momento di farlo pure lei. Sarà convinta che affrontare faccia a faccia la rossa possa essere anche per lei utile e curativo e senza avere minimo terrore, si presenterà in prigione per dirne quattro alla sua malefica suocera. L’incontro tra le due donne sarà davvero esplosivo e senza esclusione di colpi da entrambe le parti.

Anticipazioni Beautiful: Steffy picchia duro contro Sheila

Steffy sarà pronta ad affrontare Sheila così come ha fatto sua madre. La ragazza vuole e deve liberarsi del peso che si porta dietro e delle paure che sono nate a causa della rossa. Vederla in prigione, dietro alle sbarre che le impediranno per sempre di fare del male al prossimo, le daranno finalmente la pace che cerca. Il confronto faccia a faccia con la criminale sarà sicuramente liberatorio e potrà togliersi tutti quei sassolini che sin da ragazza ha accumulato nelle scarpe per colpa della Carter. E non si aspetterà certo di trovare un agnellino pentito davanti a lei. Per questo affilerà la lingua, determinata a farle capire quanto la odia e quanto desideri vederla completamente distrutta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ non rinuncerà alla sua carriera da influencer

Ridge ha insistito con RJ affinché il ragazzo torni a lavorare alla Forrester. Lo stilista è certo che suo figlio abbia il talento per diventare uno dei designer migliori dell’azienda ma il giovane non intende rinunciare al suo sogno di costruirsi una carriera lontano dalla moda e dall’ingombrante nome dei Forrester. Per questo, nonostante le pressioni del padre, ribadirà di essersi solo preso una pausa e di essere pronto a tornare a occuparsi della sua pagina social da un momento all’altro. RJ confesserà di non sentirsi tagliato per la moda e di non voler fare come i suoi fratelli, tutti molto presi dall’attività di famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.