My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 settembre 2024: Zeynep traumatizza, Baris acorre in suo aiuto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 10 settembre 2024 su Canale 5: Baris ha un'idea per aiutare Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 settembre 2024, alle 14:40, è un giorno speciale per Zeynep, quello del suo compleanno. La ragazza, tuttavia, è ancora sconvolta dal trauma del rapimento, così trascorre la giornata chiusa in camera a disperarsi. Emine, preoccupata, contatta Baris per chiedergli aiuto. Allora l'avvocato propone alla giovane di organizzare una sorpresa per Zeynep, festeggiando tutti insieme; porterà anche il fratello Savas. Nel corso della serata, lei scoprirà che è stato proprio quest'ultimo a salvarla...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rapisce Zeynep!

Mehdi era imperterrito: benché Zeynep continuasse a supplicarlo di lasciarla libera, lui era determinato ad andare fino in fondo. Così, l'uomo si stava dando in fuga con l'amata, intenzionato a portarla dalla madre, che attualmente si trova ad Erzurum, per chiederle consiglio. Tuttavia, Zeynep non si dava per vinta, tanto che ha provato più di una volta a scappare...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi arrestato, Zeynep traumatizzata...

Alla fine, la fuga di Mehdi e Zeynep è finita. Lui è stato portato via con le manette ai polsi, mentre lei ha riabbracciato i suoi cari ed ha fatto ritorno a casa. Oggi per Zeynep è un giorno speciale, quello del suo compleanno, ma, purtroppo, non è dell'umore per festeggiare: è ancora traumatizzata dal rapimento. Per questo motivo, l'avvocato preferisce restare chiusa nella sua stanza, dove può piangere e sfogarsi liberamente...

Baris accorre in aiuto di Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 10 settembre 2024

Emine è a dir poco preoccupata per Zeynep. Non sapendo cos'altro fare, la figlia di Sultan decide di mettersi in contatto con Baris, sperando che lui abbia una soluzione. Baris, allora, propone di organizzare una festa per celebrare il compleanno della giovane tutti insieme, compreso Savas. Nel corso della serata, Zeynep, che sembra un po' più sollevata, scopre che è stato proprio il fratello del suo capo a salvarla delle grinfie di Mehdi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 9 al 13 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.40.