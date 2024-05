Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 maggio 2024 - Steffy capirà di non avere alcuna chance. Bill sarà molto chiaro e le imporrà un aut aut. Il magnate la costringerà a scegliere tra Taylor e Sheila Carter e a farlo velocemente. La ragazza dovrà decidere se rinunciare a denunciare e a testimoniare contro la criminale e salvare sua madre dalla prigione oppure sacrificare la sua mamma per liberare la sua famiglia dall’incubo della malefica rossa. La giovane non avrà molti dubbi in merito ma soffrirà moltissimo per le decisioni che dovrà prendere. Intanto in prigione, Sheila riceverà la visita di Li, decisa a dirne quattro alla sua nemica e a prendersi gioco di lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 7 maggio 2024 - finito il party per i dipendenti, il protagonista ha subito una brutale aggressione culminata in una coltellata. Fortunatamente, Nihan è riuscita a trovarlo e soccorrerlo per tempo. Kemal è stato ricoverato d'urgenza. Una volta ripresosi, quest'ultimo è stato finalmente dimesso dall'ospedale. Adesso, il Soydere si sta dedicando anima e corpo alla ricerca dei malviventi che lo hanno assalito, anche e soprattutto che essi avessero agito per conto di qualcun altro, ovviamente l'acerrimo nemico. Così, quando s'imbatte in una disegnatrice di strada, il ragazzo le chiede di realizzare un identikit del delinquente che lo ha quasi ucciso... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 maggio 2024 - Lope metterà Maria con le spalle al muro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo spingerà la Fernandez a rivelargli, una volta per tutte, se sia o no innamorata di lui. La cameriera sarà più che mai confusa e non saprà proprio che rispondergli. Intanto Don Romulo e Pia dovranno confessare a Don Alonso cosa è successo con Gregorio. Come reagirà il marchese? Andrà su tutte le furie o comprenderà che i suoi domestici non avevano altra scelta che comportarsi così? Qui la trama completa de La Promessa.

