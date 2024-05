Endless Love Anticipazioni 7 maggio 2024: Kemal nel mirino, Emir e Galip sospettano di lui!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che i sospetti di Emir e Galip ricadono su Kemal, il quale, nel frattempo è alla ricerca del suo aggressore...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 maggio 2024, alle 14:10, Emir e Galip non capiscono come sia possibile che le chiavette USB non siano più al loro posto, ossia nella cassaforte: soltanto loro due conoscono la combinazione. L'uomo inizia a sospettare di Kemal, il quale ci teneva che la festa per i dipendenti si svolgesse a casa sua. Intanto, Onder, in pensiero per il Soydere, suggerisce a Nihan di disfarsi delle chiavette; lei, tuttavia, ha un altro piano in mente. L'ingegnere, nel mentre, sta chiedendo ad una disegnatrice di strada di realizzare l'identikit del suo aggressore...

Endless Love Anticipazioni: Emir e Galip sospettano di Kemal!

Quando Emir e Galip hanno aperto la cassaforte, sono rimasti senza parole: le chiavette USB con cui l'anonimo ricattatore tiene il giovane sotto scacco, e con cui a sua volta Emir tiene sotto scacco Nihan e la sua famiglia, sono sparite. Il ragazzo ed il padre non riescono a capacitarsi di come sia possibile, dato che soltanto loro erano a conoscenza della combinazione. Ad un certo punto, però, a Galip viene in mente che fu Kemal ad insistere affinché la festa per i dipendenti avesse luogo a casa sua, e le chiavette devono essere state rubate in quell'occasione; pertanto i suoi sospetti ricadono proprio sull'ingegnere...

Endless Love Anticipazioni: Onder preoccupato...

Onder è teso come la corda di un violino. L'uomo è stato messo al corrente dalla figlia che il Soydere è entrato in possesso delle famigerate chiavette USB. Il Sezin senior, da quel momento, ha cominciato a tremare. Lui sa bene che la cosa migliore da fare con una persona come Emir sia tenere un basso profilo: non è il caso di farlo arrabbiare. Temendo il peggio, Onder suggerisce alla Sezin di disfarsi delle chiavette il prima possibile. La pittrice, però, ha un altro piano in mente...

Kemal alla ricerca del suo aggressore, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 maggio 2024

Finito il party per i dipendenti, il protagonista ha subito una brutale aggressione culminata in una coltellata. Fortunatamente, Nihan è riuscita a trovarlo e soccorrerlo per tempo. Kemal è stato ricoverato d'urgenza. Una volta ripresosi, quest'ultimo è stato finalmente dimesso dall'ospedale. Adesso, il Soydere si sta dedicando anima e corpo alla ricerca dei malviventi che lo hanno assalito, anche e soprattutto che essi avessero agito per conto di qualcun altro, ovviamente l'acerrimo nemico. Così, quando s'imbatte in una disegnatrice di strada, il ragazzo le chiede di realizzare un identikit del delinquente che lo ha quasi ucciso...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.