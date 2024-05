Beautiful Anticipazioni Puntate dal 5 all'11 maggio 2024: Bill mette Steffy e Finn fuori gioco!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 5 all'11 maggio 2024.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 5 all'11 maggio 2024, alle ore 13.50 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 5 maggio 2024

Il colpo di scena che ha visto Bill consegnare alla polizia Sheila, ha lasciato in Steffy e Finn un grande punto di domanda. Come mai il magnate, fino a quando era a casa loro, ha difeso strenuamente la rossa e poi l’ha fatta arrestare? Il magnate non intende dare alcuna spiegazione né alla Forrester ma nemmeno ai suoi figli, Liam e Wyatt, che vogliono capire cosa frulli in testa al loro padre, che ha un comportamento molto strano da qualche giorno.

Steffy decide di vederci chiaro e si presenta a Villa Spencer per parlare direttamente con il magnate. La ragazza cerca rassicurazione da lui e spera che l’ex suocero abbia cambiato idea e non voglia, come le ha detto in precedenza, salvare la Carter. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 5 maggio 2024

Puntata in onda Lunedì 6 maggio 2024

Steffy vuole assicurarsi che Bill non abbia perso la testa e che il suo gesto di mandare Sheila in prigione sia stato quello definitivo. La ragazza vuole a tutti i costi che lo Spencer non denunci Taylor e che abbia deciso di stare dalla loro parte. Dollar Bill le conferma però di essersi davvero innamorato della rossa e di avere con lei un legame speciale. Convinto di quello che le sta dicendo e non disposto a fare un passo indietro, le propone un patto per risolvere le cose. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 6 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 7 maggio 2024

Bill promette a Steffy un patto: lui non denuncerà Taylor se lei e Finn lasceranno cadere le accuse su Sheila e non testimonieranno contro di lei. Per la Forrester e suo marito si mette male. Intanto Li va a trovare la Carter in prigione per dimostrarle tutto il suo odio e per dirle di essere davvero felice di vederla dietro le sbarre, al fresco. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 7 maggio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 8 maggio 2024

Sheila si prende gioco di Li e le rivela che la sua permanenza in prigione non durerà a lungo. La Carter è infatti convinta che Bill la tirerà fuori da là molto presto, esattamente come le ha promesso prima che venisse arrestata. Steffy continua a pressare l’ex suocero affinché cambi idea ma la ragazza si rende conto che il ricatto a cui la sta costringendo il magnate, potrebbe portarla addirittura a dover rinunciare a testimoniare personalmente contro la malefica rossa. Se rilascerà la sua confessione al giudice, Taylor finirà per essere incriminata di tentato omicidio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'8 maggio 2024.

Puntata in onda Giovedì 9 maggio 2024

Il piano di Bill sta procedendo. Lo Spencer fa visita alla sua amata e le chiede se i sentimenti che prova per lui siano o no sinceri. Steffy, tornata a casa, discute con Finn del ricatto dello Spencer. I due ragazzi non possono credere che il magnate abbia davvero intenzione di denunciare Taylor, per avergli sparato in preda all’ira, anni prima. I due ragazzi avranno paura che una loro mossa possa mettere in pericolo la Hayes. Cosa devono fare? Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 9 maggio 2024

Puntata in onda Venerdì 10 maggio 2024

La discussione tra Finn e Steffy viene interrotta dall’arrivo di Taylor. La Hayes ha saputo dell’arresto di Sheila ed è felicissima di quello che è successo. I due ragazzi non riescono a dirle nulla e mantengono il segreto sul ricatto che la vede drammaticamente protagonista. Poco dopo bussa alla loro porta pure Baker, che ribadisce a tutti l’importanza della loro testimonianza contro la Carter. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 10 maggio 2024

Puntate in onda Sabato 11 maggio 2024

Sheila conferma a Bill di provare dei sentimenti sinceri per lui mentre Taylor, felice di come stanno evolvendo le cose, va da Brooke per festeggiare insieme a lei l’imminente processo contro la Carter, in cui Steffy e Finn saranno i testimoni chiave.

Deacon raggiunge Sheila in carcere ed è convinto che la rossa sia destinata a rimanere dietro le sbarre per sempre. Lo Sharpe, commosso di vederla così, le promette di non abbandonarla mai. Steffy e Finn sono molto in ansia per l’imminente chiamata nell'ufficio del giudice e Bill, avvicinatosi a loro, ricorda i rischi che Taylor corre. Una parola solo fuori posto e la Hayes verrà arrestata.

Brooke e Taylor, ignare di come si stanno svolgendo davvero le cose, pranzano insieme come fossero da sempre grandi amiche. Le due attendono con trepidazione che Sheila sia condannata e che l’incubo finisca per sempre. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'11 maggio 2024

