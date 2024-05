Beautiful, Anticipazioni Puntate del 7 maggio 2024: Steffy non ha alternative, deve scegliere tra sua madre e Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 7 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Steffy non avrà scelta: dovrà rinunciare a denunciare Sheila.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 7 maggio 2024, alle ore 13.50, Steffy capirà di non avere alcuna chance. Bill sarà molto chiaro e le imporrà un aut aut. Il magnate la costringerà a scegliere tra Taylor e Sheila Carter e a farlo velocemente. La ragazza dovrà decidere se rinunciare a denunciare e a testimoniare contro la criminale e salvare sua madre dalla prigione oppure sacrificare la sua mamma per liberare la sua famiglia dall’incubo della malefica rossa. La giovane non avrà molti dubbi in merito ma soffrirà moltissimo per le decisioni che dovrà prendere. Intanto in prigione, Sheila riceverà la visita di Li, decisa a dirne quattro alla sua nemica e a prendersi gioco di lei.

Anticipazioni Beautiful: Steffy non ha scelta

Steffy sta affrontando Bill, convinta di comprendere le vere ragioni che hanno spinto il magnate ad agire in quel modo. La Forrester, come suo marito, è rimasta sconvolta dall’intervento dello Spencer a favore della rossa ma ha ancor più sgranato gli occhi quando il padre di Liam ha fatto arrestare la rossa. Purtroppo la bella Forrester ha scoperto che il suo ex suocero ha un piano in mente e che non ha alcuna intenzione di far marcire la sua amata in cella. Steffy si renderà sempre più conto di non avere più alcuna scelta e di dover, per forza, lasciare andare la sua nemica.

Beautiful Anticipazioni: Bill impone a Steffy una scelta difficile

Bill sarà molto chiaro con Steffy. Dopo aver tessuto le lodi della Carter e aver ribadito di aver trovato in lei l’unica donna capace di amarlo e capirlo davvero, lo Spencer tornerà a ricattare la sua ex nuora, imponendole una scelta: lui non denuncerà Taylor e continuerà a tenere segreta la vile storia di cui è protagonista la Hayes, solo se lei deciderà di non testimoniare contro Sheila, durante l’imminente processo. Un aut aut malefico, che avrà il potere di scuotere la coscienza della Forrester e di farla vacillare. La ragazza sarà ovviamente convinta di non poter denunciare sua madre e comprenderà quindi di dover rinunciare, forse per sempre, a liberarsi della sua più grande nemica.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li affronta Sheila

In prigione, Sheila sta ricevendo diverse visite. Dopo Mike, suo vecchio amico, la rossa si troverà di fronte Li, la madre adottiva di Finn. La dottoressa arriverà da lei per dirgliene quattro ma soprattutto per bearsi della visione di lei dietro le sbarre, dove dovrebbe essere. Li le riderà in faccia, ricordandole i suoi fallimenti e sottolineando quanto non sia stata capace di eliminare lei e Steffy, i grandi ostacoli al cuore di Finn. Ma la rossa non si lascerà per nulla scalfire da queste parole anzi scoppierà in una fragorosa risata, con la quale dirà alla sua nemesi di essere pronta a uscire quando tutti meno se lo aspettano. Le sue parole tuoneranno come una pesante minaccia ma non verranno prese sul serio. Peccato però che Sheila Carter sappia la sua e che a Villa Spencer si stiano ponendo le basi per un’altra sua vittoria.

