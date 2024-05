Endless Love Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 maggio 2024: Nihan scopre lo scabroso segreto dei genitori!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 6 all'11 maggio 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 6 maggio 2024

Emir racconta a Nihan la verità su sua madre: non è morta, ma sono venticinque anni che si trova in uno stato d'incoscienza, costretta in un letto, dopo aver tentato il suicidio. Il giovane aggiunge di non averle mai detto niente al riguardo perché Galip non voleva. Intanto, Zeynep continua ad essere contesa da Salih ed Ozan, e non ne può proprio più. Kemal, invece, viene finalmente dimesso dall'ospedale, e riceve prima la visita dell'ex e poi quella di Asu.

Puntata in onda Martedì 7 maggio 2024

Emir e Galip non capiscono come sia possibile che le chiavette USB non siano più al loro posto, ossia nella cassaforte: soltanto loro due conoscono la combinazione. L'uomo inizia a sospettare di Kemal, il quale ci teneva che la festa per i dipendenti si svolgesse a casa sua. Intanto, Onder, in pensiero per il Soydere, suggerisce a Nihan di disfarsi delle chiavette; lei, tuttavia, ha un altro piano in mente. L'ingegnere, nel mentre, sta chiedendo ad una disegnatrice di strada di realizzare l'identikit del suo aggressore.

Puntata in onda Mercoledì 8 maggio 2024

Salih si è ubriacato perché depresso: non riesce a superare la fine della sua relazione amorosa con Zeynep. Così, si lascia consolare da Kemal, al quale confida di non aver accettato che la sorella lo abbia lasciato. Intanto, Tufan scopre che il cognome di Leyla dovrebbe essere Acemzade; dunque, dovrebbe essere la sorella di Vildan. Il tirapiedi corre ad informare Emir. Nihan, invece, sta rimettendo le chiavette USB nella cassaforte di Galip, ma il marito la becca in flagrante.

Puntata in onda Giovedì 9 maggio 2024

Grazie all'aiuto di Zehir, Kemal riesce a tendere una trappola ai due uomini che lo hanno accoltellato e li fa arrestare. Intanto, Emir si presenta da Leyla per minacciarla: se non gli svelerà tutti i suoi segreti, allora racconterà alla stampa del suo legame di parentela con Vildan. La donna, però, non si lascia intimidire e lo manda via. Quando l'ingegnere viene a sapere che cosa è accaduto, consiglia a Leyla di parlare con Nihan prima che lo faccia il marito. Tuttavia, è già troppo tardi: Emir sta per dare una scioccante notizia sia alla moglie che ad Ozan.

Puntate in onda Venerdì 10 maggio 2024

Nihan sta raggiungendo Leyla: vuole che sia lei a darle una conferma ufficiale in merito al loro grado di parentela. La donna, con le spalle al muro, non può negare; inoltre, aggiunge che stava per sposare Onder, ma che il giorno del loro matrimonio venne a sapere che Vildan era incinta di lui. Dopodiché, Leyla spinge la nipote a non commettere i suoi stessi errori, deve essere sincera con Kemal. Intanto, Emir continua a manipolare Zeynep, fino a convincerla a dichiarare di essersi innamorata di lui. L'ingegnere, invece, sta sporgendo denuncia contro Emir, il quale, poco dopo, viene arrestato. La suocera, preoccupata, assume un avvocato per la sua difesa. Per finire, la Sezin raggiunge il Soydere e, in lacrime, gli confessa di aver scoperto di avere una zia - che ha sofferto a causa dei suoi genitori -, e qual è il vero motivo per cui, cinque anni fa, accettò di convolare a nozze con Emir.

Puntate in onda Sabato 11 maggio 2024

I contadini stanno protestando contro la Kozcuoglu Hollding per la mancanza di acqua nei loro campi, causata da un'attivazione non autorizzata dell'impianto della centrale termoelettrica durante la notte, con conseguente deviazione del fiume. Dato che Kemal è il responsabile dell'impianto, i contadini si rivoltano contro di lui. Intanto, Nihan accompagna Ozan dalla loro zia appena ritrovata, ma la casa di Leyla è assediata dai giornalisti, incuriositi dalla sua storia famigliare. Huseyin, invece, riceve una grossa multa da parte dell'Agenzia delle Entrate, e Tarik si propone di pagarla al suo posto. In seguito, Zeynep è insofferente nei confronti di Ozan, il quale continua a starle con il fiato sul collo, e questo non le permette d'incontrare Emir liberamente. Asu, vedendola giù di morale, l'aiuta ad uscire di nascosto affinché possa andare ovunque lei voglia. Per finire, Kemal incontra Nihan in un bosco e le dice di essere sicuro che dietro l'omicidio attribuito ad Ozan ci sia Emir.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.