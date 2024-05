La Promessa Anticipazioni 7 maggio 2024: Lope spinge Maria a dirgli la verità. Lo ama o no?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope spronerà Maria a rivelargli i suoi sentimenti una volta per tutte.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 6 maggio 2024, alle ore 16.40, Lope metterà Maria con le spalle al muro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo spingerà la Fernandez a rivelargli, una volta per tutte, se sia o no innamorata di lui. La cameriera sarà più che mai confusa e non saprà proprio che rispondergli. Intanto Don Romulo e Pia dovranno confessare a Don Alonso cosa è successo con Gregorio. Come reagirà il marchese? Andrà su tutte le furie o comprenderà che i suoi domestici non avevano altra scelta che comportarsi così?

Anticipazioni La Promessa: Lope vuole la verità da Maria

Maria e Salvador hanno deciso. Il matrimonio non ci sarà. La cameriera ha compreso che il suo fidanzato non è ancora pronto per fare il grande passo; non ha infatti dimenticato gli orrori della guerra e non lo farà a breve. La Fernandez ha anche deciso di confessargli di aver baciato Lope e di essere rimasta, sin da allora, molto confusa sui sentimenti che prova per il cuoco, che le è stato molto vicino durante la sua assenza. Sarà proprio la decisione di Maria di dire tutto a Salvador, che spingerà Lope a vederci chiaro nella faccenda e nel voler capire se la domestica ha agito in questo modo perché, in cuor suo, innamorata di lui.

La Promessa Anticipazioni: Lope chiede a Maria se sia innamorata di lui

La decisione di Maria di rimandare le nozze ha lasciato in Lope la speranza che lui c’entri qualcosa. Il ragazzo sa cosa hanno condiviso lui e la Fernandez durante l’assenza di Salvador e comincerà a credere che possa esserci una chance per il loro amore. Spingerà la cameriera a confessargli la verità e di dirgli se lo ama oppure no. Il cuoco non avrà però alcuna soddisfazione in merito. Maria non riuscirà a fare chiarezza in lei e non saprà cosa rispondergli. Capirà prima o poi quali sono i suoi veri sentimenti?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Romulo e Pia confessano tutto a Don Alonso

Don Romulo ha fatto arrestare Don Gregorio dopo averlo scoperto ad aggredire Pia. Per il maggiordomo è stato un momento catartico; si è infatti potuto liberare del suo nemico, che da quando è arrivato a La Promessa, gli ha solo causato guai. Ma ha soprattutto salvato la povera governante dalla furia di un pazzo, che per mesi ha cercato persino di avvelenarla. Alonso e Pia dovranno però affrontare ancora il marchese e il suo giudizio. Saranno infatti tenuti a informare il nobile di quanto successo e dovranno farlo prima che le voci gli arrivino da qualcun altro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.