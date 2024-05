Endless Love Anticipazioni 6 maggio 2024: Emir rivela il suo segreto a Nihan...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 6 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto ad aprirsi con Nihan, mentre Kemal viene finalmente dimesso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 maggio 2024, alle 14:10, Emir racconta a Nihan la verità su sua madre: non è morta, ma sono venticinque anni che si trova in uno stato d'incoscienza, costretta in un letto, dopo aver tentato il suicidio. Il giovane aggiunge di non averle mai detto niente al riguardo perché Galip non voleva. Intanto, Zeynep continua ad essere contesa da Salih ed Ozan, e non ne può proprio più. Kemal, invece, viene finalmente dimesso dall'ospedale, e riceve prima la visita dell'ex e poi quella di Asu...

Endless Love Anticipazioni: Emir racconta la verità a Nihan...

Ormai sia Nihan che Onder sono entrati a conoscenza del segreto di Emir e Galip: la madre del primo, ossia la moglie del secondo, non è morta come entrambi hanno sempre sostenuto. Lo ha scoperto Kemal, il quale ha poi prontamente avvisato l'amata, che, a sua volta, ha avvisato il padre. Adesso, con le spalle al muro, Emir si vede costretto ad essere del tutto sincero in merito a questa storia con la Sezin: è vero, sua mamma non è passata a miglior vita. Venticinque anni fa la donna tentò il suicidio, gettandosi dalla terrazza; non morì, ma da quel giorno giace in un letto in uno stato d'incoscienza. Il marito dice alla moglie anche che non aveva mai potuto parlargliene perché Galip non glielo permetteva...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep perde la pazienza!

Zeynep non ne può davvero più. I suoi spasimanti continuano a starle con il fiato sul collo, e a scontrarsi: né Salih né Ozan sono disposti a lasciare che l'altro riesca a conquistare il cuore della loro bella. Tuttavia, Zeynep non ha la minima intenzione di cedere alle loro avances, anzi, continua a tenerli a debita distanza. In fin dei conti, ha perduto la testa per qualcun altro, ossia Emir...

Kemal dimesso, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 maggio 2024

Al termine della festa per i dipendenti che si è tenuta a casa del suocero di Nihan, Kemal ha subito una violenta aggressione culminata in una coltellata. Per fortuna, la pittrice è riuscita a trovarlo e soccorrerlo per tempo. L'ingegnere è stato ricoverato d'urgenza. Ora, dato che si è ripreso, il Soydere si prepara a lasciare l'ospedale. Quest'ultimo viene finalmente dimesso e, poco dopo, riceve prima la visita della Sezin e poi quella di Asu. Kemal, però, ha ben altro a cui pensare: non può di certo lasciare che i suoi assalitori la facciano franca...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.