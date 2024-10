Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 ottobre 2024, le prime due su Canale 5 e la terza su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 ottobre 2024 - Taylor e Brooke confesseranno di essere ancora innamorate di Ridge. La Hayes ammetterà con Deacon di provare ancora dei forti sentimenti per il Forrester mentre la Logan rivelerà a RJ di essere per sempre legata al suo ex marito e suo padre. Intanto Finn chiarirà a Sheila che tra loro non potrà esserci alcun futuro e che lei dovrà stare lontana per sempre dalla sua famiglia. Wyatt continuerà a rassicurare Liam sul rapporto tra Hope e Thomas ma il più grande dei fratelli Spencer non riuscirà ancora a calmarsi e penserà di affrontare di nuovo faccia a faccia il Forrester, per chiarirgli di stare lontano da sua moglie. Peccato che il pericolo non sia costituito da Thomas bensì da Hope. Brooke si renderà conto che sua figlia ha iniziato a provare uno strano e pericoloso affetto per il suo collega. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 5 ottobre 2024 - Kemal ha radunato la sua famiglia per gioire insieme di una bella novità: lui ed Asu sono convolati a nozze. Purtroppo, però, sta per accadere qualcosa che guasterà loro la festa. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che la mora potrebbe essere la figlia segreta di Mujgan Kozcuoglu. Allora, Emir, furente, va a prendere di petto Galip, convinto che sia stato lui a diramare la notizia. Asu, invece, va a prendere di petto proprio il fratello, certa invece che sia il solo responsabile: lo ha fatto per allontanarla da suo marito! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 ottobre 2024 -Don Lorenzo costringerà Pelayo a prendere immediati provvedimenti su Jeronimo. Il cognato di Cruz chiederà al conte di allontanare, immediatamente, il suo valletto dalla tenuta, facendogli riconsegnare le chiavi del magazzino a Don Romulo. Pelayo non potrà purtroppo rifiutarsi ma questa richiesta metterà lui e il suo socio in grandi guai. Catalina informerà tutti i domestici che né lei né Manuel né Martina sono riusciti a convincere Cruz a richiamare Maria. Non ci sarà più speranza per la Fernandez? Qui la trama completa de La Promessa.

