Beautiful, Anticipazioni Puntate del 5 ottobre 2024: Brooke e Taylor lo confessano, amano ancora Ridge!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 5 ottobre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Brooke e Taylor confesseranno di essere ancora innamorate di Ridge mentre Liam intimerà a Thomas di stare lontano da Hope.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 5 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor e Brooke confesseranno di essere ancora innamorate di Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes ammetterà con Deacon di provare ancora dei forti sentimenti per il Forrester mentre la Logan rivelerà a RJ di essere per sempre legata al suo ex marito e suo padre. Intanto Finn chiarirà a Sheila che tra loro non potrà esserci alcun futuro e che lei dovrà stare lontana per sempre dalla sua famiglia. Wyatt continuerà a rassicurare Liam sul rapporto tra Hope e Thomas ma il più grande dei fratelli Spencer non riuscirà ancora a calmarsi e penserà di affrontare di nuovo faccia a faccia il Forrester, per chiarirgli di stare lontano da sua moglie. Peccato che il pericolo non sia costituito da Thomas bensì da Hope. Brooke si renderà conto che sua figlia ha iniziato a provare uno strano e pericoloso affetto per il suo collega.

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate del 5 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful in onda il 5 ottobre 2024 su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap.

Anticipazioni: Anticipazioni Puntata del 5 ottobre 2024

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Taylor confessano di amare ancora Ridge

I dubbi di RJ si riveleranno fondati. Come consigliato da Steffy, il ragazzo deciderà di affrontare Brooke e le chiederà espressamente se lei provi ancora qualcosa per suo padre. La Logan confermerà di essere ancora molto innamorata di lui e che il suo amore non finirà mai. Gli dirà però di aver fatto una promessa e di volerla mantenere. Taylor, tornata all’attacco con Deacon, farà la stessa ammissione allo Sharpe. Dopo avergli assicurato di non volerlo usare per avere campo libero con il Forrester, la dottoressa ammetterà di essere ancora legata all’ex marito e padre dei suoi figli e ovviamente di non essere in grado di dimenticarlo facilmente. L’ammissione delle due donne potrebbe diventare pericolosa?

Anticipazioni Beautiful: Finn gela Sheila

Finn sarà ancora in prigione da Sheila e le ribadirà, con molta fermezza, che lui non intende in nessuno modo darle la possibilità di far parte della sua famiglia. Il dottore chiarirà alla madre naturale di essere andato da lei solo per chiudere definitivamente ogni rapporto e per mettere un punto definitivo tra loro. Intanto Wyatt tornerà a tentare di calmare Liam, sempre teso per via del rapporto tra Thomas e Hope. Lo Spencer spererà che suo fratello trovi pace ma lui sarà sempre più convinto di dover fare qualcosa per mettere la sua famiglia al sicuro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke si accorge che Hope trova Thomas attraente

Liam si presenterà alla Forrester per parlare con Thomas. Il ragazzo prima si complimenterà con il suo rivale per il successo ottenuto a San Francisco, poi però passerà alla fase di attacco. Ribadirà allo stilista di non fidarsi di lui e di non riuscire proprio a togliersi dalla mente il male che ha fatto alla sua famiglia. Gli intimerà di stare lontano da sua moglie e di non provare a giocare sporco. In realtà Liam dovrebbe guardarsi le spalle da Hope. Brooke si renderà conto che sua figlia prova una strana attrazione per il suo collega e lo capirà osservando, di nascosto, una conversazione tra i due colleghi. La Logan senior chiederà alla sua bambina di spiegarle immediatamente cosa stia accadendo; la giovane sarà in profondo imbarazzo e farà capire alla madre che i suoi dubbi sono più che fondati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.