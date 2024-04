Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 aprile 2024 - Steffy sarà sconvolta dalle dichiarazioni di Bill. Lo Spencer non è arrivato per proteggere lei e la sua famiglia da Sheila ma ha intenzione, invece, di aiutare la Carter a scappare. La ragazza capirà che il suo ex suocero si è alleato con la criminale e sembra persino aver intrapreso una relazione amorosa con lei. La figlia di Ridge rabbrividirà quando sentirà il magnate confermarle di aver trovato nella rossa l’unica donna in grado di capirlo e di poterlo amare come lui merita. Possibile che Dollar Bill abbia perso così tanto la testa e si sia alleato con il nemico? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 aprile 2024 - dopo aver discusso con il fratello, Zeynep si va a nascondere per chiamare lo spietato imprenditore per il quale sta perdendo la testa. Nihan, che è vicina al telefono di Emir, sgrana gli occhi quando legge il nome dell'amica sullo schermo. La pittrice si domanda subito per quale motivo Zeynep stia chiamando il marito. Furiosa, la Sezin affronta Emir a brutto muso e gli intima di stare alla larga dalla mora. Intanto, ignaro del fatto che l'acerrimo nemico abbia assunto Tarik ed abbia sedotto Zeynep, Kemal, con Zehir dalla sua parte, si gusta la sua temporanea vittoria contro Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 aprile 2024 - Pia farà una confessione preoccupante a Jana. La governante confesserà alla cameriera di aver trovato della cicuta nella sua camera e di avere il timore che suo marito sia in qualche modo coinvolto nel suo avvelenamento. La donna pregherà l’amica di non rivelare a nessuno quello che le ha appena detto e farà in modo di tenere nascosta la bottiglia di veleno. Don Gregorio, tornato nella stanza e non trovando più il velenoso intruglio, avrà paura di essere stato scoperto. Qui la trama completa de La Promessa.

