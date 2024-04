Endless Love Anticipazioni 30 aprile 2024: Nihan scopre che Emir ha sedotto Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 30 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan fa una scoperta che la sconvolge...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 aprile 2024, alle 14:10, Kemal sospetta che ci sia un altro ragazzo nella vita di Zeynep, la quale, però nega. Dopodiché, l'ingegnere e Tarik hanno un duro scontro: quest'ultimo gli chiede di farsi da parte, perché deve occuparsi lui della sorella. Intanto, Zeynep chiama Emir di nascosto e Nihan legge il suo nome quando squilla il telefono del marito. La pittrice affronta Emir a brutto muso. Il Soydere, invece, è certo di avere un vantaggio sul rivale, perché non sa che Emir, oltre ad aver assunto Tarik, sta seducendo la sorella...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep non vuole sposarsi con Salih!

A Casa Soydere sono tutti felici per il fidanzamento di Zeynep. Sia Fehime che Huseyin avevano il forte timore che la figlia si fosse invaghita di una persona poco raccomandabile, ossia Ozan, ma quando hanno scoperto che, invece, era innamorata di Salih, un bravo ragazzo, hanno tirato un sospiro di sollievo. Tuttavia, i genitori non sanno che, in verità, è di un altro ancora che Zeynep si è invaghita, cioè di Emir. Per tale ragione, la giovane ha dato un dispiacere a Fehime e ad Huseyin, dicendo loro di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze con Salih, perché non lo ama.

Endless Love Anticipazioni: Kemal interroga Zeynep...

Nel momento in cui è venuto a sapere che Zeynep non vuole più sposare il suo migliore amico, Kemal non ha potuto far altro che dirsi profondamente dispiaciuto: sarebbe stato felice se Salih fosse diventato suo cognato, ed ancora di più se fosse diventato il marito della sorella. Inoltre, all'ingegnere inizia a venire un vago sospetto. Il Soydere va a parlare direttamente con Zeynep, perché vuole che lei gli dica se, come ha cominciato a pensare, abbia cambiato idea improvvisamente a causa di una terza persona. La ragazza nega con forza.

Nihan sotto shock, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 aprile 2024

Dopo aver discusso con il fratello, Zeynep si va a nascondere per chiamare lo spietato imprenditore per il quale sta perdendo la testa. Nihan, che è vicina al telefono di Emir, sgrana gli occhi quando legge il nome dell'amica sullo schermo. La pittrice si domanda subito per quale motivo Zeynep stia chiamando il marito. Furiosa, la Sezin affronta Emir a brutto muso e gli intima di stare alla larga dalla mora. Intanto, ignaro del fatto che l'acerrimo nemico abbia assunto Tarik ed abbia sedotto Zeynep, Kemal, con Zehir dalla sua parte, si gusta la sua temporanea vittoria contro Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.