Beautiful, Anticipazioni Puntate del 30 aprile 2024: Bill sconvolge Steffy. Lo Spencer è dalla parte di Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 30 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Bill rivelerà a Steffy di essersi alleato con Sheila e di essersi innamorato di lei. La Forrester e suo marito sbiancheranno. Dollar Bill avrà perso la testa?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 30 aprile 2024, alle ore 13.50, Steffy sarà sconvolta dalle dichiarazioni di Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester scoprirà che lo Spencer non è arrivato per proteggere lei e la sua famiglia da Sheila ma ha intenzione, invece, di aiutare la Carter a scappare. La ragazza capirà che il suo ex suocero si è alleato con la criminale e sembra persino aver intrapreso una relazione amorosa con lei. La figlia di Ridge rabbrividirà quando sentirà il magnate confermarle di aver trovato nella rossa l’unica donna in grado di capirlo e di poterlo amare come lui merita. Possibile che Dollar Bill abbia perso così tanto la testa e si sia alleato con il nemico?

Anticipazioni Beautiful: Bill amico o nemico?

Sheila è tornata ma non è sola. A casa di Steffy e Finn è arrivato anche Bill ed è giunto con la stessa modalità della Carter. Il magnate è comparso sull’uscio della porta della casa sulla scogliera, accompagnato da un fulmine. Un’entrata in scena decisamente teatrale, che ha fatto piacere a Steffy, convinta che lo Spencer fosse giunto per dare una mano sia a lei che a suo marito, per immobilizzare la criminale, legandola e tenendola ferma fino all’arrivo della polizia. I due ragazzi dovranno purtroppo ricredersi e velocemente. Dollar Bill non è arrivato per aiutare loro.

Beautiful Anticipazioni: Bill si è alleato con Sheila

Bill farà subito capire a Steffy e Finn di non essere giunto nella loro casa per incastrare Sheila bensì per dare una mano alla criminale. Lo Spencer confesserà di aver raggiunto la Carter, certo che avrebbe corso un pericolo e che avrebbe dovuto proteggerla. E così è stato. Dollar Bill gelerà la Forrester e suo marito ammettendo di essersi alleato con la criminale e di volerla salvare dalla polizia. La figlia di Ridge sbiancherà e non riuscirà a credere che il suo ex suocero abbia davvero deciso di voltare le spalle a tutti e abbia scelto di stare dalla parte della donna che ha quasi reso orfana di madre sua nipote.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill rivela di amare Sheila e minaccia Steffy

Steffy sbiancherà ancora di più quando Bill rivelerà di aver deciso non solo di allearsi di Sheila ma pure di aver cominciato una storia d’amore con lei. Lo Spencer confesserà di aver trovato in lei l’unica donna in grado di amarlo per quello che è e di non giudicarlo per gli errori del passato. Solo la Carter – pure lei colpevole di grandi crimini – può e potrà stargli vicino. Dollar Bill si dirà determinato a proteggere la rossa e per farlo non si esimerà da usare mezzi illeciti e ricatti. Il padre di Liam tirerà fuori una vecchia storia, che avrebbe dovuto rimanere sepolta, per ricattare Steffy e per impedirle di chiamare la polizia e far arrestare la compagna. E in questa storia sarà coinvolta Taylor, che in passato cercò di uccidere Bill. Come finirà questa storia? La Forrester cederà alle minacce?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 aprile al 4 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.