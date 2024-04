La Promessa Anticipazioni 30 aprile 2024: Pia rivela a Jana di avere il sospetto che Don Gregorio l'abbia avvelenata!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia confesserà a Jana di aver trovato della cicuta nascosta nella sua camera...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 30 aprile 2024, alle ore 16.40, Pia farà una confessione preoccupante a Jana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante confesserà alla cameriera di aver trovato della cicuta nella sua camera e di avere il timore che suo marito sia in qualche modo coinvolto nel suo avvelenamento. La donna pregherà l’amica di non rivelare a nessuno quello che le ha appena detto e farà in modo di tenere nascosta la bottiglia di veleno. Don Gregorio, tornato nella stanza e non trovando più il velenoso intruglio, avrà paura di essere stato scoperto.

Anticipazioni La Promessa: Pia fa una scoperta molto inquietante

Pia non ha mai smesso di indagare su chi l’abbia avvelenata ma soprattutto perché l’abbia voluto fare. Scongiurata la paura di perdere il bambino e assicuratasi che non fosse stata Petra a volerla fare fuori – e nemmeno Elisa – la governante ha cercato di tornare alla vita di tutti i giorni ma proprio quando le cose stavano prendendo una piega abbastanza serena, ecco arrivare una scoperta inquietante. Pia troverà una bottiglia di cicuta nella stanza che condivide con Don Gregorio e la cosa la lascerà senza parole e anche piuttosto spaventata.

La Promessa Anticipazioni: Pia confessa a Jana la sua scoperta

Jana vuole la verità una volta per tutte e cercherà di scoprire chi si nasconda dietro al biglietto anonimo che ha trovato. La ragazza vorrà vederci chiaro e nel mentre raccoglierà la confidenza di Pia. La governante le confiderà di aver trovato una bottiglia di cicuta nella sua camera e di aver paura che Don Gregorio possa essere il responsabile del suo avvelenamento. La governante chiederà alla cameriera di mantenere il suo segreto e di non farne parola con nessuno. Jana le assicurerà di tenere per sé queste informazioni ma anche di aiutarla a scoprire se veramente suo marito sia un uomo pericoloso come purtroppo pensa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Gregorio nel panico

Pia cercherà di capire se Don Gregorio sia davvero pericoloso come lei pensa e dovrà soprattutto stare molto attenta a non lasciar trasparire nessun segno di preoccupazione davanti a lui. Vi anticipiamo che purtroppo la governante non sarà in grado di farlo ma soprattutto sarà Gregorio a mettersi sull’attenti, non trovando più la bottiglia nella camera che condivide con sua moglie. L’ex maggiordomo penserà di essere stato scoperto e si metterà sulla difensiva.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.